Vicepresidente Félix Ulloa se reune con el alcalde de San Francisco, California
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, comenzó su visita oficial en San Francisco, California, Estados Unidos.
En este contexto, el funcionario se reunió con el alcalde de la ciudad de San Francisco, Daniel Lurie.
En su encuentro, el vicepresidente Ulloa conversó sobre temas estratégicos relacionados con seguridad, inversión y fortalecimiento de vínculos con la comunidad salvadoreña residente en esta ciudad.
El funcionario destacó el dinamismo de la diáspora salvadoreña en California y su papel en la construcción de puentes de cooperación, reiterando su disposición para promover iniciativas conjuntas que fortalezcan el intercambio económico, social y cultural.
DOM inaugura Complejo Deportivo en El Congo, Santa Ana Este
La Dirección de Obras Municipales (DOM) entregó un moderno Complejo Deportivo a más de 13,200 habitantes de la colonia La Esmeralda, en El Congo, Santa Este.
Este Complejo Deportivo se convierte en un lugar de sano esparcimiento y seguro para todos los habitantes y será una oportunidad para que los niños puedan disfrutar y tener un espacio en el que se desarrollen en un entorno de paz y tranquilidad.
Este lugar ahora cuenta con una piscina semi olímpica con 21 metros de ancho por 25 metros de largo y una profundidad promedio de 2.20 metros, así como una cancha con grama sintética con 42 metros de largo y un ancho de 23 metros.
Las modernas instalaciones cuentan con un parque con sus respectivos senderos, área de juegos infantiles con torres, toboganes, columpios, sube y baja, entre otros.
Logró vender su pick up pero a la «huesera» tras accidentarse en la alameda Roosevelt
Un conductor se quedó sin «poder vender» un vehículo tras accidentarse este martes en la alameda Roosevelt de San Salvador.
El pick up llevaba el rotulo s/v, que quiere decir «se vende». El automóvil se llevó quedó totalmente destruido de la parte delantera.
Algunos mecánicos cotizan que que el vehículo se puede recuperar. Aunque se gastará mucho dinero.
En el accidente, dos personas resultaron lesionadas y el conductor del pick up iba manejando con ¡16 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado!
Capturan a sujeto con fuerte cargamento militar
En las últimas horas, las autoridades de la Policía Nacional de Guatemala, dieron con la captura de Cleofer Zoé Marroquín Pérez, de 40 años, a quién le incautaron un fuerte cargamento de armas y municiones y pretendía pasar por un punto ciego a México.
Según la información de las autoridades, la captura se realizó en el sector de Agua Zarca, Santa Ana Huista, del departamento de Huehuetenango. Al momento de su captura, el sujeto portaba un fusil AK-47, con un cargador y 30 municiones.
Tras un fuerte operativo en el sector, los agentes policiales localizaron 3 drones, uno de ellos estimado en Q. 200 mil ($2,500).
Además, se incautaron 4 fusiles AK-47, 1 pistola 9 mm, varias municiones de alto calibre, 12 tolvas para fusil, 4 radios portátiles, 2 chalecos antibalas, y un aproximado de 50 explosivos.
También, se decomisaron varias bombas incendiarias de fabricación casera, conocidas como bombas Molotov y varios fusibles de encendido pirotécnico de cerilla fría.