Tiroteo entre policías y delincuentes armados deja cinco fallecidos en Nuevo León

El Real Madrid se medirá ante el Manchester City de Pep Guardiola quienes buscan un puesto para estar en la siguiente fase de la competición europea más importante del mundo.

Pero el conjunto de Xabi Alonso jugará sin sus jugadores estrella debido a las lesiones que les han alejado de las canchas. No estarán Militao, Carvajal, Trent, Alaba ni Mendy, tampoco Huijsen y Camavinga. Tenían pocas opciones, pero se quedan a cero en la víspera, porque no se han ejercitado.

Sin embargo, tienen a Valverde, Rüdiger y Bellingham, pero hay que recordar que tendrán un sobreesfuerzo ya que traen cansancio físico, pero despierta la duda el delantero francés Kylian Mbappé , que Está limitado por una rotura en el anular de la mano.

Pero también arrastra molestias en la pierna izquierda, en la parte posterior del muslo. “Es seria duda y si juega, lo hará muy limitado”.

Xabi se juega una carta muy importante debido a que desde Madrid se rumora que si pierde su encuentro contra el City, podrían ponerle fin a su carrera en la casa blanca y en enero tener un sustituto que corrija las riendas del Rey de Europa.

