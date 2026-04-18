Nacionales
VIDEO | Múltiple accidente de tránsito en carretera hacia Acajutla
El Viceministerio de Transporte (VMT) reportó este sábado por la tarde un múltiple accidente de tránsito registrado sobre la carretera que conduce hacia Acajutla, en el departamento de Sonsonate.
En el hecho vial se vieron involucrados al menos cuatro vehículos, entre ellos una volqueta, según información preliminar brindada por las autoridades.
Cuerpos de socorro y personal del VMT se desplazaron al lugar del percance para atender la emergencia y coordinar las labores correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado sobre la cantidad de personas lesionadas ni sobre las causas del accidente.
Las autoridades mantienen la información en desarrollo mientras continúan las verificaciones en la zona.
Nacionales
Incendio estructural en bodega de Tonacatepeque fue controlado sin víctimas
Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendieron un incendio estructural registrado en una bodega que almacenaba material en desuso, durante horas de la madrugada de este sábado.
El siniestro ocurrió sobre la 1ª calle Oriente y 7ª avenida Sur, en el barrio El Calvario, del distrito de Tonacatepeque, en el departamento de San Salvador.
De acuerdo con Bomberos, durante la emergencia se ejecutaron maniobras de control y liquidación con el objetivo de contener el avance del fuego y evitar su propagación hacia estructuras cercanas.
Tras ser controlada la emergencia, los equipos de primera respuesta confirmaron que no se reportaron personas con quemaduras ni afectaciones por asfixia.
Las autoridades informaron que se investigan las causas que originaron el incendio.
Nacionales
Protección Civil pide a la población tomar medidas ante las lluvias
El director de Protección Civil, Luis Amaya, hizo un llamado a la población a adoptar medidas preventivas ante el ingreso de la temporada lluviosa, con el fin de reducir riesgos e incidentes.
Durante una entrevista televisiva, el funcionario recomendó limpiar drenajes en los hogares, vigilar el comportamiento de ríos y quebradas, identificar árboles en riesgo de caer y revisar posibles filtraciones en las viviendas. Asimismo, instó a evitar arrojar basura en la vía pública, ya que su acumulación puede obstruir los sistemas de drenaje y provocar inundaciones.
Las primeras lluvias del año ya han generado afectaciones en distintas zonas del país, especialmente en áreas urbanas donde se reportan viviendas inundadas. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se prevén precipitaciones en la zona norte, oriental y central, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador.
Amaya indicó que las autoridades también ejecutan acciones preventivas, como la limpieza de tragantes y cunetas, para evitar el colapso de los drenajes. Además, señaló que las instituciones se mantienen en constante preparación para atender emergencias y priorizar la protección de la población.
Nacionales
Más de 21,000 jóvenes obtienen su DUI en lo que va de 2026, según el RNPN
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó que entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026 se emitieron 21,816 Documentos Únicos de Identidad (DUI) a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad, tanto dentro como fuera del país, de acuerdo con datos publicados en el portal Así Somos.
La institución detalló que la mayoría de los documentos fueron tramitados en El Salvador, con un total de 21,229 emisiones. En cuanto al comportamiento mensual, se registró un incremento progresivo durante el primer trimestre del año, pasando de 5,622 documentos en enero a 6,023 en febrero, y alcanzando 7,040 en marzo. En la primera quincena de abril se contabilizaron 3,131.
A nivel internacional, Estados Unidos reportó 525 registros en el mismo periodo, seguido de España con 33 e Italia con 15. Otros países como Canadá y México registraron tres emisiones cada uno, mientras que Alemania, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Suecia reportaron entre uno y dos registros.
El RNPN también informó que continúa desarrollando jornadas de preenrolamiento del DUI en centros educativos a nivel nacional, dirigidas a jóvenes que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027. Estas actividades se realizan en distintas instituciones educativas del país, como parte de las acciones para facilitar el acceso al documento de identidad.