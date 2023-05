Dos personas lesionadas deja múltiple accidente de tránsito en cercanía de la UES

Por el delito de extorsión agravada, Ronald Arnoldo Monterrosa Lemus fue condenado a 15 años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en perjuicio de un comerciante del municipio de San Matías, departamento de La Libertad.



Los hechos por los que un juez lo declaró culpable fueron cometidos la primera semana de octubre del año 2020 en la referida localidad.

De acuerdo a las indagaciones fiscales, Lemus , fichado como miembro de la estructura criminal 18 y otros terroristas se acercaron al lugar de trabajo de la víctima para exigirle $3,000 de extorsión; los mareros no le pusieron fecha de entrega a la víctima, sin embargo, le especificaron que lo querían en un solo pago, y que si no lo entregaba lo matarían a él y a su familia.



No obstante, la víctima por temor a que los pandilleros cumplieran sus amenazas, decidió interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), y por medio de dos entregas controladas de dinero lograron identificarlo. Al individualizar a Lemus, fue posible capturarlo en flagrancia mientras recogía la segunda entrega de dinero, y se le incautaron $400 que entregó la víctima.

