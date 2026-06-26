Vicepresidente Ulloa se reúne con el primer ministro de Belice

El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Primer Ministro de Belice, John Briceño, en el marco del Acto de Traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Secretaría General del SICA, con el propósito de conversar sobre temas de interés orientados al fortalecimiento de las relaciones conjuntas, el comercio y la integración regional.

Durante la bilateral, el Vicepresidente Ulloa resaltó la transformación que ha experimentado El Salvador, al pasar de ser una nación con alertas internacionales de viaje a consolidarse como el país más seguro del hemisferio occidental. En este contexto, también destacó la Estrategia Nacional de Turismo Familiar “Family Friendly”, promovida por la Primera Dama, Gabriela de Bukele, enfocada a posicionar al país como un destino seguro, accesible y atractivo para las familias.

Asimismo, se refirió a DoctorSV, la plataforma de telemedicina del Gobierno del Presidente Nayib Bukele como una herramienta clave para ampliar el acceso de la población a servicios de salud.

Otro de los temas abordados fue el proceso de Integración Profunda entre El Salvador, Guatemala y Honduras, como mecanismo que permite avanzar hacia el libre tránsito de mercancías y personas naturales, facilitando el comercio y reduciendo los tiempos en los procesos aduaneros. El Vicepresidente Ulloa destacó que esta experiencia constituye un modelo de integración práctica y funcional, con resultados concretos para la región.

Por su parte, el Primer Ministro Briceño destacó el interés de Belice en avanzar hacia la firma de un acuerdo comercial con El Salvador, señalando que este instrumento representa una oportunidad importante para ambos países, especialmente por el potencial de intercambio de productos agrícolas y otros bienes de interés para el mercado salvadoreño. En ese sentido, subrayó que dicho acuerdo constituiría un avance estratégico para ampliar los vínculos comerciales bilaterales.

Finalmente, el Vicepresidente Ulloa extendió al Primer Ministro de Belice la invitación para participar en la Conferencia Internacional sobre el Estado de la Democracia, así como en la Conferencia sobre el Futuro de Centroamérica, espacios orientados al análisis, diálogo y reflexión sobre los desafíos institucionales, democráticos y de integración regional.

Con este encuentro, El Salvador y Belice reafirmaron su voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación en materia comercial, salud, turismo, transformación digital e integración regional.