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Vicepresidente Ulloa se reúne con el primer ministro de Belice
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Primer Ministro de Belice, John Briceño, en el marco del Acto de Traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Secretaría General del SICA, con el propósito de conversar sobre temas de interés orientados al fortalecimiento de las relaciones conjuntas, el comercio y la integración regional.
Durante la bilateral, el Vicepresidente Ulloa resaltó la transformación que ha experimentado El Salvador, al pasar de ser una nación con alertas internacionales de viaje a consolidarse como el país más seguro del hemisferio occidental. En este contexto, también destacó la Estrategia Nacional de Turismo Familiar “Family Friendly”, promovida por la Primera Dama, Gabriela de Bukele, enfocada a posicionar al país como un destino seguro, accesible y atractivo para las familias.
Asimismo, se refirió a DoctorSV, la plataforma de telemedicina del Gobierno del Presidente Nayib Bukele como una herramienta clave para ampliar el acceso de la población a servicios de salud.
Otro de los temas abordados fue el proceso de Integración Profunda entre El Salvador, Guatemala y Honduras, como mecanismo que permite avanzar hacia el libre tránsito de mercancías y personas naturales, facilitando el comercio y reduciendo los tiempos en los procesos aduaneros. El Vicepresidente Ulloa destacó que esta experiencia constituye un modelo de integración práctica y funcional, con resultados concretos para la región.
Por su parte, el Primer Ministro Briceño destacó el interés de Belice en avanzar hacia la firma de un acuerdo comercial con El Salvador, señalando que este instrumento representa una oportunidad importante para ambos países, especialmente por el potencial de intercambio de productos agrícolas y otros bienes de interés para el mercado salvadoreño. En ese sentido, subrayó que dicho acuerdo constituiría un avance estratégico para ampliar los vínculos comerciales bilaterales.
Finalmente, el Vicepresidente Ulloa extendió al Primer Ministro de Belice la invitación para participar en la Conferencia Internacional sobre el Estado de la Democracia, así como en la Conferencia sobre el Futuro de Centroamérica, espacios orientados al análisis, diálogo y reflexión sobre los desafíos institucionales, democráticos y de integración regional.
Con este encuentro, El Salvador y Belice reafirmaron su voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación en materia comercial, salud, turismo, transformación digital e integración regional.
Nacionales
Despega el primero de tres aviones con ayuda humanitaria de El Salvador hacia Venezuela
La misión humanitaria ofrecida por el presidente Nayib Bukele para apoyar al pueblo venezolano afectado por los dos potentes terremotos registrados ayer comenzó con el despegue del primero de tres aviones que trasladarán personal, equipo e insumos hacia Venezuela.
El vuelo partió desde la Segunda Brigada Aérea, ubicada en Comalapa, con un contingente de 300 rescatistas especializados en estructuras colapsadas, quienes apoyarán las labores de búsqueda y rescate de personas que permanecen atrapadas entre los escombros de edificios y viviendas destruidas por los terremotos.
Los integrantes de la primera misión humanitaria cuentan con su propio suministro de agua, alimentos y tiendas de campaña para ser autosuficientes y evitar generar gastos adicionales a las autoridades venezolanas.
Entre el personal desplegado también se encuentran binomios caninos especialmente entrenados para la localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas.
El presidente Nayib Bukele informó que el primer avión ya se encuentra en camino como parte del puente aéreo humanitario.
“Ya se encuentra en camino el primero de tres aviones que trasladan al personal, equipo e insumos que brindarán ayuda a nuestros hermanos venezolanos”, expresó el mandatario.
Nacionales
Hombre resulta lesionado tras caer del techo de una vivienda en Mejicanos
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) auxiliaron a un hombre que sufrió una fuerte caída desde el techo de una vivienda en la comunidad Los Próceres, en el distrito de Mejicanos.
Personal de la institución acudió rápidamente al lugar de la emergencia para brindar atención prehospitalaria a la víctima.
Tras ser estabilizado en la escena, el hombre fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica debido a las fuertes lesiones sufridas.
Hasta el momento, se desconoce la identidad del lesionado, así como las circunstancias en las que ocurrió el accidente. De acuerdo con la información disponible, no se ha confirmado si la víctima realizaba trabajos de mantenimiento en el techo de la vivienda al momento de la caída.
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VIDEO | Cámaras de videovigilancia de Antiguo Cuscatlán capta un OVNI
La Alcaldía del distrito de Antiguo Cuscatlán informó que el sistema de videovigilancia Smart City registró el paso de un objeto volador no identificado (OVNI) durante la madrugada del pasado 23 de junio sobre el sector del bulevar Luis Poma.
De acuerdo con la publicación oficial, las imágenes fueron captadas por una de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre el origen o la naturaleza del objeto observado.
La municipalidad aclaró que únicamente reporta el hecho registrado por su sistema de videovigilancia, sin emitir conclusiones sobre lo captado por las cámaras.