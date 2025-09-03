Nacionales
Vicepresidente Félix Ulloa inaugura conferencia magistral sobre liderazgo y transformación institucional
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dio la bienvenida a más de mil participantes en la conferencia magistral “Liderazgo basado en la transformación de las personas: una nueva mirada cultural y política para la modernización institucional”, impartida por Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración, en coordinación con la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP).
Durante su intervención, Ulloa resaltó que este tipo de actividades son clave para el fortalecimiento institucional y el proceso formativo que impulsa la ESIAP, la cual busca dotar a los funcionarios públicos de herramientas para brindar una atención más eficiente a la ciudadanía. “No podemos dejar un legado ni lograr que lo público sea mejor que lo privado sin servidores públicos que asuman con responsabilidad su papel”, afirmó.
El vicemandatario enfatizó que la conferencia de Gutman transmite un mensaje esencial: la transformación social comienza con el cambio personal de cada funcionario. Además, recordó que más de 11,000 servidores públicos han participado en los cursos de la ESIAP, reflejando el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele con la profesionalización del servicio público.
Por su parte, Gutman presentó el Nuevo Modelo de Desarrollo Social basado en la Cultura de Integración, el cual propone comprender la pobreza desde su raíz, derribar mitos y superar prácticas ineficientes, apostando por la integración comunitaria como eje de desarrollo.
El evento contó con la participación de la directora ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larín; la ministra de Educación, Karla Trigueros; el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa; la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira; diputados, diplomáticos, académicos y estudiantes.
Nacionales
Vehículo cae a pendiente en carretera a Sensuntepeque; conductor resulta ileso
Un conductor perdió el control de su vehículo y cayó a una pendiente de aproximadamente cinco metros de altura en la carretera a Sensuntepeque, a la altura del caserío La Antena, en Guacotecti, Cabañas.
Comandos de Salvamento acudió al lugar para brindar asistencia a la víctima, quien, pese al aparatoso accidente, no presentó lesiones de gravedad.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a la escena para investigar las causas del percance vial.
Nacionales
Buseta de la ruta 6 pierde llantas traseras en pleno recorrido en Santa Ana
Pasajeros de una buseta de la ruta 6 vivieron momentos de alarma cuando el vehículo perdió sus llantas traseras mientras transitaba por la 11ª calle Oriente, en el distrito de Santa Ana Centro.
El percance obligó al conductor a detener la marcha de inmediato. Según el informe preliminar, no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales.
La unidad quedó varada sobre la vía, lo que provocó la interrupción del tráfico por varios minutos. Autoridades de tránsito y equipos de emergencia se hicieron presentes para retirar el vehículo y restablecer la circulación en la zona.
Nacionales
Kia Soul rosa con ‘pestañas’ lista para robar miradas en El Salvador
Una llamativa Kia Soul en color rosa, decorada con las populares “pestañas” sobre los faros, ya se encuentra en la aduana del país, a la espera de su liberación para comenzar a circular por las calles salvadoreñas.
El vehículo ha despertado gran expectativa entre los aficionados a los automóviles por su diseño poco convencional, que combina un tono rosa vibrante con detalles estéticos que le confieren un estilo divertido y único.
Las primeras imágenes del automóvil fueron compartidas por Imports Texas Usulután, empresa especializada en la importación de vehículos.