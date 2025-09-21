Sucesos
Sismo frente a la costa de Guatemala también sacude parte de El Salvador
Un sismo de 3.7 grados en la escala de Richter se registró este domingo en El Salvador, con epicentro frente a la costa de Guatemala, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:51 a. m., a 32 kilómetros al oeste de la Barra de Santiago y con una profundidad de 71 kilómetros. El temblor se sintió en zonas cercanas a la frontera, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas.
VIDEO | Fracasa marcha de colectivos de izquierda que exigen el cese del Régimen de Excepción
Durante la jornada cívica de este 15 de septiembre, un grupo de colectivos de izquierda convocó a una marcha para presentar exigencias al Ejecutivo. La convocatoria, sin embargo, no logró reunir un número significativo de participantes.
El pequeño grupo que sí marchó llegó hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a la Biblioteca Nacional (BINAES), portando pancartas y realizando consignas. Entre sus demandas se encontraba el cese del Régimen de Excepción.
Más temprano, el mismo colectivo intentó obstaculizar el desfile militar, al que asistió la población para participar de las celebraciones patrias.
Anuncian salida de nuevo contingente de trabajadores
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció en sus redes sociales de la salida de un nuevo contingente de trabajadores.
«Nuevo contingente de trabajadores, a través del exitoso Programa de Migración Laboral», dijo Castro.
Migración Laboral, es uno de los programas insignias del Gobierno del presidente Nayib Bukele y hasta la fecha a beneficiado a más 11 mil personas. Los países que ha abarcado este programa son: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, España, entre otros.
Motociclista fallece tras impactar contra camión en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus redes sociales de un accidente en el oriente del país este domingo. En el choque falleció un motociclista tras impactar contra un camión.
El accidente se registró sobre el kilómetro 146 de la carretera Panamericana, con sentido de San Miguel hacia La Unión, en las cercanías de la residencial Villa Panamericana.
Por el momento el tráfico está restringido.