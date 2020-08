Entérate por qué Cardi B dijo que “El Salvador está fuera control”

La artista Cardi B sorprendió a todos, cuando a través de Twitter reaccionó a un comentario de un salvadoreño que relacionaba su nueva canción “WAP”, con las pupusas salvadoreñas.

“El Salvador está fuera de control”, afirmó la artista sobre el comentario que afirmaba que la canción “WAP” tiene un contenido sexual y el cual podría significar Wet Ass Pupusas.

No obstante, la cosa no quedó ahí, pues la popular página de contenido para adultos Brazzers también hizo un comentario respondiendo a Cardi B sobre el tema: “We see you pupusas” (Te vimos la pupusa), le respondió Brazzer.

La conversación en Twitter se hizo viral en minutos, pues muchos usuarios de la red social identificaron el doble sentido con el cual se estaba utilizando el platillo típico salvadoreños.