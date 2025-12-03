Casi una cuarentena de traficantes fueron capturados en el mes de noviembre

Los reportes del Gabinete de Seguridad indican que gracias a las acciones para combatir el narcotráfico y al narcomenudeo continúan.

En ese sentido, solo en el mes de noviembre, las autoridades lograron capturar a 39 personas quienes se encargaban de distribuir, vender y transportar el material ilícito.

Uno de los últimos detenidos reportados el 28 de noviembre por la Policía Nacional Civil (PNC) fue Rafael Eduardo Ramírez Albanés, quien será procesado por el delito de posesión y tenencia de drogas.

“Le incautamos: tres porciones de marihuana, dos pipas, $115 en efectivo y un vehículo. Fue intervenido en la Urbanización El Limón, en Soyapango, San Salvador Este”, detalló en aquel m omento la PNC.Eventos en El Salvador

Entre tanto, el 22 de noviembre, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reportó la captura de cuatro traficantes de droga que delinquían en Nahuizalco, Sonsonate.

Por su parte, la Fuerza Armada también está contribuyendo no solo al combate al narcotráfico internacional en altamar, sino también al narcomenudeo, entre el 16 y 19 de noviembre la institución castrense informó sobre la ubicación de cinco distribuidores de droga.

Los detenidos, a quienes se les incautó marihuana, cocaína y metanfetamina serán procesados por los delitos de posesión y tenencia de drogas, y tráfico ilícito.

