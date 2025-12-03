Principal
Casi una cuarentena de traficantes fueron capturados en el mes de noviembre
Los reportes del Gabinete de Seguridad indican que gracias a las acciones para combatir el narcotráfico y al narcomenudeo continúan.
En ese sentido, solo en el mes de noviembre, las autoridades lograron capturar a 39 personas quienes se encargaban de distribuir, vender y transportar el material ilícito.
Uno de los últimos detenidos reportados el 28 de noviembre por la Policía Nacional Civil (PNC) fue Rafael Eduardo Ramírez Albanés, quien será procesado por el delito de posesión y tenencia de drogas.
"Le incautamos: tres porciones de marihuana, dos pipas, $115 en efectivo y un vehículo. Fue intervenido en la Urbanización El Limón, en Soyapango, San Salvador Este", detalló en aquel m omento la PNC.
Entre tanto, el 22 de noviembre, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reportó la captura de cuatro traficantes de droga que delinquían en Nahuizalco, Sonsonate.
Por su parte, la Fuerza Armada también está contribuyendo no solo al combate al narcotráfico internacional en altamar, sino también al narcomenudeo, entre el 16 y 19 de noviembre la institución castrense informó sobre la ubicación de cinco distribuidores de droga.
Los detenidos, a quienes se les incautó marihuana, cocaína y metanfetamina serán procesados por los delitos de posesión y tenencia de drogas, y tráfico ilícito.
Internacionales
Niña en estado crítico tras explosión de cohetería
Una menor de edad resultó gravemente herida tras una explosión registrada la tarde de ayer lunes en una cohetería ubicada en el municipio de Gracias.
Medios locales informaron que el estallido ocurrió en un taller dedicado a la fabricación y almacenamiento de pólvora, donde, según versiones preliminares, pudo haberse producido un manejo inadecuado de materiales explosivos.
Entre tanto, las autoridades del vecino país mantienen abierta la investigación para confirmar las causas del incidente.
La menor, cuya identidad no ha sido revelada, sufrió quemaduras de consideración y múltiples lesiones, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece bajo cuidados intensivos.
Su condición es reportada como delicada, pero estable, detallan los reportes.
Principal
Estos son los destinos de los Buses Alegres para diciembre
El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) anunció el calendario de los Buses Alegres para el mes de diciembre.
Los salvadoreños podrán disfrutar sus vacaciones en diferentes lugares turísticos del país en buses cómodos, modernos y con aire acondicionado.
Algunos de los destinos son: Cerro Verde, Playa El Espino, Parque de Aventuras Walter Thilo Deininger, Ruta de las Flores, Suchitoto, entre otros, con precios que van desde los $6.00 hasta los $12.00, ida y vuelta.
Los buses saldrán diariamente a las 6:30 a. m. desde el parqueo del Parque Infantil de Diversiones en San Salvador. El parqueo tendrá un costo simbólico de $1.00 por vehículo.
Internacionales -deportes
Barcelona sufre para llevarse el triunfo y sigue como líder
Los catalanes les tocó sufrir este martes para llevarse los tres puntos y mantener con el liderato tras ganar 3-1 al pobre Atlético de Madrid
El primer tanto llegó a los 19 minutos para el Atlético por parte de Baena, donde el VAR ayudó para abrir la pizarra.
A los 26 minutos, el brasileño Raphinha empata el marcador.
La jugada que doblegó a los catalanes ocurrió a los 35 minutos, cuando el polaco Robert Lewandowski.
A los 65 minutos, Olmo hace un remate con la izquierda desde el centro de área que termina entrando a la portería.
La tranquilidad llegó casi al final para los blaugranas cuando a los 90+6 Ferran anota el tercero y cerrar el marcador positivo para los de Flick