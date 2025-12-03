El Madrid juega ante el Athletic y sino gana dejará escapar al Barcelona

El Real Madrid visitará mañana el dificilísimo estadio San Mamés y, tras la victoria del Barcelona en casa contra el Atlético de Madrid, a los de Xabi Alonso solo les queda ganar para seguir al acecho de la LaLiga.

Con la victoria de ahora, el Barcelona llegó a 37 puntos, cuatro más que el Madrid, que debe ganar sí o sí para seguir dependiendo de sí mismo.

Los de Alonso han tenido desastrosas actuaciones ante equipos de bajo nivel como el Elche y Girona, por lo que el partido de mañana ha puesto los focos rojos sobre el encuentro.

Una derrota significaría darle el control absoluto al Barcelona de LaLiga y ya no depender de sí mismos para optar al título, sino esperar a que los de Flick pierdan o empaten.

De acuerdo con la programación, el juego será a las 12:00 del mediodía (hora El Salvador)

