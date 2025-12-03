Internacionales
Niña en estado crítico tras explosión de cohetería
Una menor de edad resultó gravemente herida tras una explosión registrada la tarde de ayer lunes en una cohetería ubicada en el municipio de Gracias.
Medios locales informaron que el estallido ocurrió en un taller dedicado a la fabricación y almacenamiento de pólvora, donde, según versiones preliminares, pudo haberse producido un manejo inadecuado de materiales explosivos.
Entre tanto, las autoridades del vecino país mantienen abierta la investigación para confirmar las causas del incidente.
La menor, cuya identidad no ha sido revelada, sufrió quemaduras de consideración y múltiples lesiones, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece bajo cuidados intensivos.
Su condición es reportada como delicada, pero estable, detallan los reportes.
2 menores de edad fallecen arrastrados por un alfaque en playa de Tulate
Un paseo familiar terminó en tragedia luego que dos menores de edad perdieron la vida tras ser arrastrados por un alfaque en una popular playa de Guatemala.
Los dos menores fueron arrastrados por el alfaque en Playa de Tulate, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, detallaron medios de comunicación locales.
Las dos víctimas llegaron a la Playa Tulate con su familia originaria de la aldea San Andrés Xecul Totonicapán.
Los cadáveres de los menores fallecidos se encontraban flotando en el mar y fueron recuperados por Bomberos Municipales Departamentales.
Los fallecidos fueron identificados como Miguel Alejandro Morales Cox, de 14 años, y Pedro Eduardo Tuy Chanax, de 17.
Mujer pierde la vida por oponerse a robo de su motocicleta
Durante la noche de este lunes, una mujer perdió la vida al oponerse que le robaran su vehículo. El crimen se registró en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.
Los atacantes forcejearon con su víctima para quitarle a su moto, al ver que no quería entregarla le dispararon dos veces en la cabeza.
El hecho ocurrió en la 48 calle y calzada Aguilar Batres, a donde llegaron los Bomberos Municipales para atender a la víctima pero estaba sin vida.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que la moto no fue encontrada en la escena del crimen y que solo había manchas de sangre
Su familia le mata al novio y ella se casa con el cadáver
Una mujer identificada como Aanchal Mamidwar, de 21 años, se casó con su difunto novio, Saksham Tate, en la provincia de Nanded, India, después de que el padre y el hermano de la joven lo asesinaran porque era de una casta inferior y desaprobaban su relación.
Según la información de la joven, su novio se encontraba con unos amigos cuando inició una pelea con el hermano de su prometida. En un momento dado, el agresor sacó un arma y disparó a la pareja de su hermana, perforándole las costillas. luego, golpeó la cabeza de la víctima contra una baldosa, causándole la muerte.
Al enterarse de lo ocurrido, la mujer fue a la casa de su prometido y en un acto de desafío, aplicó cúrcuma sobre su cuerpo inerte y bermellón en su propia frente, «casándose» públicamente con él en su funeral y haciendo «inmortal» su amor.
«Nuestro amor triunfó, incluso con la muerte de Saksham; mi padre Gajanan y mis hermanos Himesh y Sahil perdieron», afirmó.
Los tres implicados fueron detenidos por la policía, que ha presentado una denuncia por asesinato de honor contra ellos e investiga el caso. Por su parte, la joven ha pedido que los condenen a la horca.