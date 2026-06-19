Nacionales
Rescatan con vida a una vaca que cayó en un pozo en Quezaltepeque
Una vaca fue rescatada con vida este jueves luego de caer en un pozo ubicado en la lotificación La Morel, en Quezaltepeque, situación que generó la movilización de equipos de emergencia en la zona.
El operativo fue desarrollado por socorristas de Comandos de Salvamento, en coordinación con personal del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), quienes realizaron maniobras especializadas de rescate vertical para acceder al lugar donde se encontraba el animal.
Debido a la complejidad de la emergencia, también fue necesaria la utilización de maquinaria pesada para facilitar las labores de extracción.
Tras varios minutos de trabajo, los equipos lograron sacar a la vaca del pozo y ponerla a salvo.
Las autoridades no reportaron incidentes durante el desarrollo del operativo de rescate.
Sucesos
Don Neftalí reaparece y solicita que lo dejen vivir tranquilo
Don Neftalí, el exvigilante que se convirtió en uno de los personajes más populares de las redes sociales a raíz del video “¿Querés gaseosa?”, reapareció públicamente para enviar un mensaje a la población salvadoreña.
A través de un creador de contenido, quien aseguró ser su vecino, Don Neftalí expresó que, pese al tiempo transcurrido desde que alcanzó notoriedad en internet, todavía recibe visitas de personas que llegan a buscarlo con el objetivo de burlarse o incomodarlo.
Según manifestó, esta situación ha afectado su tranquilidad y bienestar.
#CRONIO Don Neftalí, recordado por el viral “¿Querés gaseosa?”, reapareció públicamente para pedir respeto a quienes aún lo buscan para burlarse o incomodarlo. El exvigilante aseguró que estas acciones afectan su tranquilidad y expresó su deseo de llevar una vida en paz, lejos de… pic.twitter.com/n1xHPM5KYV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 19, 2026
Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que exista mayor respeto y comprensión hacia su persona, solicitando que cesen las acciones que considera irrespetuosas.
Don Neftalí afirmó que su único deseo es llevar una vida tranquila, alejada de las molestias que, según indicó, continúan generándose debido a la fama que obtuvo de manera inesperada en redes sociales.
Judicial
Joven enfrentará proceso judicial tras agredir a su amigo por besar a su expareja en Izalco
Un joven enfrentará un proceso judicial por el delito de lesiones luego de agredir a un amigo tras molestarse porque este besó a su expareja sentimental.
El hecho ocurrió en el distrito de Izalco, departamento de Sonsonate.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la agresión se produjo después de que uno de los jóvenes besara a la exnovia de su amigo, situación que provocó la reacción violenta del otro involucrado.
Como resultado del incidente, la víctima de la agresión fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
Además, se informó que ambos jóvenes ya no mantienen una relación de amistad.
Las autoridades indicaron que el detenido será procesado judicialmente por el delito de lesiones.
Nacionales
Desarticulan estructura acusada de hurtar y comercializar ilegalmente servicios de internet
Las autoridades salvadoreñas desarticularon una estructura criminal que presuntamente se dedicaba al hurto y comercialización ilegal de servicios de internet, utilizando redes sociales y grupos de mensajería privada para ofrecer paquetes de datos con precios que oscilaban entre los $3 y los $20.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los involucrados desarrollaron una aplicación para hurtar la señal de internet de una empresa transnacional que opera en el país.
La institución detalló que los imputados utilizaban herramientas informáticas y redes privadas virtuales (VPN) para evadir los controles de seguridad y comercializar el servicio de forma ilegal.
Como resultado de un operativo ejecutado de manera conjunta entre la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC), fueron capturados Félix Antonio Salguero Hernández, exdocente de informática y señalado como creador de la aplicación utilizada para hurtar el servicio; Óscar Iván Melgar Monge, identificado como la persona encargada de contactar a los clientes y brindar instrucciones para el uso del servicio; y Eduardo Daniel García, quien presuntamente recibía en sus cuentas bancarias el dinero producto de las ventas ilegales.
Los detenidos serán procesados por los delitos de fraude informático, violación de distintivos comerciales, suplantación de actos de comercio y agrupaciones ilícitas.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dos CPU, una laptop, cuatro teléfonos celulares, 22 memorias USB, una tarjeta de débito y un disco duro.
Según las investigaciones, los imputados obtuvieron ganancias mediante esta práctica ilegal desde septiembre de 2025, ocasionando un perjuicio económico estimado en $152,000.