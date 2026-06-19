Rescatan con vida a una vaca que cayó en un pozo en Quezaltepeque

Las autoridades salvadoreñas desarticularon una estructura criminal que presuntamente se dedicaba al hurto y comercialización ilegal de servicios de internet, utilizando redes sociales y grupos de mensajería privada para ofrecer paquetes de datos con precios que oscilaban entre los $3 y los $20.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los involucrados desarrollaron una aplicación para hurtar la señal de internet de una empresa transnacional que opera en el país.

La institución detalló que los imputados utilizaban herramientas informáticas y redes privadas virtuales (VPN) para evadir los controles de seguridad y comercializar el servicio de forma ilegal.

Como resultado de un operativo ejecutado de manera conjunta entre la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC), fueron capturados Félix Antonio Salguero Hernández, exdocente de informática y señalado como creador de la aplicación utilizada para hurtar el servicio; Óscar Iván Melgar Monge, identificado como la persona encargada de contactar a los clientes y brindar instrucciones para el uso del servicio; y Eduardo Daniel García, quien presuntamente recibía en sus cuentas bancarias el dinero producto de las ventas ilegales.

Los detenidos serán procesados por los delitos de fraude informático, violación de distintivos comerciales, suplantación de actos de comercio y agrupaciones ilícitas.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dos CPU, una laptop, cuatro teléfonos celulares, 22 memorias USB, una tarjeta de débito y un disco duro.

Según las investigaciones, los imputados obtuvieron ganancias mediante esta práctica ilegal desde septiembre de 2025, ocasionando un perjuicio económico estimado en $152,000.

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