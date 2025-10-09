Nacionales
Motociclista ebrio atropella a una persona en San Pedro Perulapán
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un motociclista que conducía en estado de ebriedad y atropelló a una persona en el municipio de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán.
El detenido fue identificado como Fernando Alejandro Sandoval Vásquez, de 18 años, quien al ser sometido a la prueba de alcotest registró 151 grados de alcohol. Será procesado por conducción peligrosa y lesiones culposas.
Según el reporte policial, la víctima fue trasladada en estado grave a un centro asistencial, aunque hasta el momento no se ha revelado su identidad.
En otro hecho, un accidente de tránsito ocurrió sobre el bulevar San Bartolo, en el distrito de Ilopango, San Salvador Este, donde se vieron involucrados una camioneta y una motocicleta.
De acuerdo con la PNC, el impacto provocó que ambos vehículos se incendiara, lo que generó tráfico parcial hacia San Salvador. La Unidad de Tránsito coordinó acciones para liberar el paso vehicular.
Autoridades desarticulan estructura de narcotráfico que operaba entre Ahuachapán y Santa Ana
En un nuevo esfuerzo conjunto, la Fiscalía y la PNC han desarticulado otra estructura dedicada a la distribución de drogas en diferentes sectores de Ahuachapán y Santa Ana.
- Dionisio Alberto Pérez Pérez
- Luis Antonio Pineda Ruano
- David Emmanuel Contreras Henríquez
- Francisco Humberto Castillo Mirón
- Salvador Antonio Cruz Palacios
- Carmina Griselda Chávez Monterrosa
Las autoridades realizaron allanamiento en varios inmuebles ubicados en Santa Ana Centro y Ahuachapán Norte, logrando incautar diferentes porciones de droga, dinero en efectivo, celulares y vehículos.
Judicial
Pandillera del Barrio 18 condenada a 20 años de prisión por extorsión
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Habilitaran cines al aire libre para ver el partido entre El Salvador y Panamá
Ante la alta demanda de entradas para el esperado encuentro entre las selecciones de El Salvador y Panamá, las autoridades anunciaron la instalación de espacios públicos donde el partido será transmitido en vivo.
Uno de ellos estará ubicado en el Parque Bicentenario, sobre el bulevar Monseñor Romero, donde los aficionados podrán disfrutar del juego de forma gratuita, en un ambiente seguro y familiar.
Asimismo, se colocará otra pantalla gigante en Nuevo Cuscatlán, con el objetivo de que más personas puedan vivir la emoción del partido en comunidad.
Las autoridades señalaron que estas iniciativas buscan ofrecer una alternativa accesible para que los salvadoreños disfruten la pasión del fútbol sin necesidad de asistir al estadio Cuscatlán.