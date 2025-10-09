Motociclista ebrio atropella a una persona en San Pedro Perulapán

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un motociclista que conducía en estado de ebriedad y atropelló a una persona en el municipio de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán.

El detenido fue identificado como Fernando Alejandro Sandoval Vásquez, de 18 años, quien al ser sometido a la prueba de alcotest registró 151 grados de alcohol. Será procesado por conducción peligrosa y lesiones culposas.

Según el reporte policial, la víctima fue trasladada en estado grave a un centro asistencial, aunque hasta el momento no se ha revelado su identidad.

En otro hecho, un accidente de tránsito ocurrió sobre el bulevar San Bartolo, en el distrito de Ilopango, San Salvador Este, donde se vieron involucrados una camioneta y una motocicleta.

De acuerdo con la PNC, el impacto provocó que ambos vehículos se incendiara, lo que generó tráfico parcial hacia San Salvador. La Unidad de Tránsito coordinó acciones para liberar el paso vehicular.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...