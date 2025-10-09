Detienen a motociclista ebrio en La Paz

Ante la alta demanda de entradas para el esperado encuentro entre las selecciones de El Salvador y Panamá, las autoridades anunciaron la instalación de espacios públicos donde el partido será transmitido en vivo.

Uno de ellos estará ubicado en el Parque Bicentenario, sobre el bulevar Monseñor Romero, donde los aficionados podrán disfrutar del juego de forma gratuita, en un ambiente seguro y familiar.

Asimismo, se colocará otra pantalla gigante en Nuevo Cuscatlán, con el objetivo de que más personas puedan vivir la emoción del partido en comunidad.

Las autoridades señalaron que estas iniciativas buscan ofrecer una alternativa accesible para que los salvadoreños disfruten la pasión del fútbol sin necesidad de asistir al estadio Cuscatlán.

