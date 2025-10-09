Nacionales
Detienen a motociclista ebrio en La Paz
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de un motociclista que conducía en estado de ebriedad en el distrito de El Rosario, La Paz Centro.
El detenido fue identificado como Mario Alberto Ventura Gómez, de 33 años, quien al ser sometido a la prueba de alcotest registró 235 grados de alcohol.
Las autoridades informaron que será procesado por el delito de conducción peligrosa.
Nacionales
Habilitaran cines al aire libre para ver el partido entre El Salvador y Panamá
Ante la alta demanda de entradas para el esperado encuentro entre las selecciones de El Salvador y Panamá, las autoridades anunciaron la instalación de espacios públicos donde el partido será transmitido en vivo.
Uno de ellos estará ubicado en el Parque Bicentenario, sobre el bulevar Monseñor Romero, donde los aficionados podrán disfrutar del juego de forma gratuita, en un ambiente seguro y familiar.
Asimismo, se colocará otra pantalla gigante en Nuevo Cuscatlán, con el objetivo de que más personas puedan vivir la emoción del partido en comunidad.
Las autoridades señalaron que estas iniciativas buscan ofrecer una alternativa accesible para que los salvadoreños disfruten la pasión del fútbol sin necesidad de asistir al estadio Cuscatlán.
Nacionales
Autoridades destruyen 360 kilos de cocaína valorados en más de $9 millones
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), llevó a cabo la destrucción de 360 kilos de cocaína incautados en alta mar frente a las costas de Sonsonate.
Según las autoridades, el decomiso se realizó a unas cinco millas náuticas de la Barra Ciega, en el cantón Miralvalle, y la droga tiene un valor estimado de 9 millones 50 mil 400 dólares.
Durante el operativo fueron capturados Neftalí Arnoldo Serrano Campos, Nelson Alexander López Reyes y Juan Raúl Velásquez Piñón, este último de nacionalidad guatemalteca.
La FGR informó que los tres detenidos permanecen en prisión provisional y enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito.
Nacionales
El Salvador registra otro día sin homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el miércoles 8 de octubre cerró sin registrar homicidios en todo el territorio salvadoreño.
“Finalizamos el miércoles 8 de octubre con 0 homicidios en el país”, publicó la institución en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con las autoridades, la reducción de muertes violentas es resultado de la implementación del Plan Control Territorial, reforzado con el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Las estadísticas reflejan una tendencia sostenida: septiembre cerró con 23 días sin homicidios, agosto con 27, julio con 29, junio con 25, mayo y abril con 22, febrero con 26 y enero con 25 jornadas sin hechos violentos.