Nacionales
MINED destaca modernización de hospitales y ampliación de servicios especializados en el país
El ministro de Salud, Francisco Alabi, aseguró que la transformación del sistema público de salud continúa avanzando mediante la incorporación de nueva infraestructura, tecnología de última generación y servicios especializados que fortalecen la atención médica en diferentes puntos del país.
Durante una entrevista, el funcionario destacó el funcionamiento del nuevo Hospital Nacional Rosales, considerado el principal centro de referencia para la atención de enfermedades de alta complejidad, así como los avances en la construcción y equipamiento del Hospital de Nejapa y la ampliación de los servicios de emergencia en Ilopango.
Alabi señaló que el nuevo Hospital Nacional Rosales cuenta con equipamiento completamente nuevo, desde mobiliario y camas hospitalarias hasta dispositivos médicos, quirúrgicos y de diagnóstico, seleccionados entre las principales marcas utilizadas en centros hospitalarios de referencia internacional.
“Todo el equipamiento del hospital es totalmente nuevo, desde el mobiliario y las camas hospitalarias hasta los dispositivos médicos, quirúrgicos y de diagnóstico. Son equipos que han demostrado calidad, precisión y durabilidad en sistemas de salud de diferentes partes del mundo”, afirmó.
El centro asistencial dispone de áreas especializadas para emergencias, hospitalización, cuidados intensivos, oncología, hemodiálisis, farmacia automatizada y laboratorios clínicos de alta capacidad. Además, cuenta con cerca de 20 quirófanos destinados tanto a procedimientos programados como a intervenciones de emergencia.
Entre las innovaciones incorporadas destacan sistemas de neuromonitoreo anestésico, que permiten controlar con precisión la profundidad de la anestesia durante las cirugías, así como dos robots especializados para procedimientos quirúrgicos complejos.
Uno de estos equipos está destinado a cirugías mínimamente invasivas de abdomen y tórax, mientras que el segundo permite realizar procedimientos ortopédicos de rodilla y cadera con altos niveles de exactitud.
El ministro explicó que la incorporación de estas tecnologías ha sido acompañada por procesos de capacitación y certificación para médicos, especialistas y personal técnico encargado de su operación.
“No solo se trata de adquirir equipos modernos, sino de garantizar que el personal tenga la preparación necesaria para utilizarlos de forma segura y eficiente”, sostuvo.
Además de la atención hospitalaria, el Hospital Nacional Rosales incorpora servicios de rehabilitación física, fisioterapia, órtesis y prótesis, permitiendo brindar un acompañamiento integral a pacientes que requieren recuperación posterior a procedimientos complejos o amputaciones.
Según explicó Alabi, este modelo responde a una visión más amplia de la salud pública que incluye atención prehospitalaria, intervención médica especializada y procesos de rehabilitación orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
El funcionario agregó que este fortalecimiento se complementa con herramientas digitales y procesos automatizados que buscan agilizar la atención, reducir los tiempos de espera y optimizar la gestión hospitalaria.
Respecto al Hospital de Nejapa, informó que la infraestructura se encuentra prácticamente concluida y que actualmente se desarrolla la fase de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos médicos.
El nuevo centro contará con quirófanos, servicios diagnósticos avanzados y tomografía axial computarizada, convirtiéndose en un hospital de segundo nivel con capacidad para atender una amplia variedad de patologías y reducir la demanda de pacientes en otros establecimientos de la red pública.
“Estamos viendo cómo se incorporan los equipos y se realizan todas las conexiones necesarias para que el hospital opere bajo estándares modernos y con procesos completamente integrados”, explicó.
Alabi destacó que este proyecto beneficiará especialmente a los habitantes de la zona norte del país y contribuirá a descongestionar otros centros asistenciales que históricamente han absorbido una alta demanda de consultas y hospitalizaciones.
Asimismo, resaltó la ampliación de los servicios de emergencia en Ilopango, una de las zonas con mayor densidad poblacional del país.
La nueva infraestructura incluye áreas de pediatría, ginecología, obstetricia, cirugía, medicina interna, salas de evaluación, quirófanos y espacios especializados para la atención materna bajo los lineamientos de la Ley Nacer con Cariño.
“Estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta en una zona donde durante años la población no contó con servicios hospitalarios acordes a sus necesidades”, afirmó.
El ministro sostuvo que estas inversiones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la red nacional de salud mediante la modernización de hospitales, la incorporación de tecnología, la digitalización de procesos y el desarrollo del talento humano.
“Estamos construyendo un sistema de salud con mayor capacidad de respuesta, más eficiente y con servicios especializados que permitan acercar la atención médica de calidad a la población salvadoreña”, concluyó.
Nacionales
Capturan a sujeto acusado de abusar de una menor de edad
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura en flagrancia de Luis Albero Rodríguez Estrada, señalado como responsable de abusar de una menor.
Según el funcionario, la detención fue posible gracias al trabajo de investigación realizado por la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de los esfuerzos de búsqueda y captura de personas requeridas por delitos graves.
Villatoro aseguró que Rodríguez Estrada será procesado por el delito de violación en menor incapaz agravada y afirmó que enfrentará una condena de varias décadas en prisión.
El ministro también condenó este tipo de hechos y sostuvo que en El Salvador la ley se aplica para todos, rechazando cualquier forma de justicia selectiva.
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Capturan a jovencita por lesionar a un hombre con un envase de cerveza en La Libertad Costa
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Madeline Abigail Orellana Castillo, de 26 años de edad, lesionó a un hombre de 36 años con un envase de cerveza mientras ambos consumían bebidas alcohólicas en un club bar.
El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en el kilómetro 37 de la carretera Litoral, en La Libertad Costa.
Según las autoridades, la víctima sufrió varias heridas en distintas partes de la cara, así como en el hombro y la mano derecha. No obstante, su condición de salud es estable.
La PNC indicó que Orellana Castillo será remitida por el delito de lesiones.
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Capturan a tres sujetos por estafar a una familia con la venta de un vehículo alquilado
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres hombres acusados de intentar estafar a una familia mediante la venta de un vehículo que era alquilado.
Según las autoridades, los sospechosos ya habían recibido un adelanto de $11,000 por parte de las víctimas. Para concretar la entrega del automóvil, acordaron reunirse la noche del sábado en Quezaltepeque; sin embargo, las víctimas fueron llevadas con engaños hasta el sector del caserío La Angostura, cantón Santa Bárbara, distrito de El Paraíso, Chalatenango Centro.
La PNC indicó que, al percatarse de que se trataba de una estafa, las víctimas intentaron recuperar el dinero entregado. En ese momento, los sospechosos las agredieron y lesionaron a una de ellas con una navaja.
La persona lesionada fue trasladada a un hospital, donde recibe atención médica y se encuentra en condición estable.
Gracias al trabajo de Investigación e Inteligencia Policial, los presuntos responsables fueron localizados en flagrancia en Lourdes, distrito de Colón, La Libertad Oeste.
Los detenidos fueron identificados como Carlos Armando Mancía Portillo, de 28 años; Gerson Alexander Escobar Olmedo, de 27 años; y Demar Hander Flores Ponce, de 42 años.
Los tres serán remitidos por los delitos de intento de homicidio, privación de libertad, estafa y agrupaciones ilícitas.