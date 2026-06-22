FOTOS – VIDEO | Vehículo usado en balacera de Guazapa es localizado por la PNC

El ministro de Salud, Francisco Alabi, aseguró que la transformación del sistema público de salud continúa avanzando mediante la incorporación de nueva infraestructura, tecnología de última generación y servicios especializados que fortalecen la atención médica en diferentes puntos del país.

Durante una entrevista, el funcionario destacó el funcionamiento del nuevo Hospital Nacional Rosales, considerado el principal centro de referencia para la atención de enfermedades de alta complejidad, así como los avances en la construcción y equipamiento del Hospital de Nejapa y la ampliación de los servicios de emergencia en Ilopango.

Alabi señaló que el nuevo Hospital Nacional Rosales cuenta con equipamiento completamente nuevo, desde mobiliario y camas hospitalarias hasta dispositivos médicos, quirúrgicos y de diagnóstico, seleccionados entre las principales marcas utilizadas en centros hospitalarios de referencia internacional.

“Todo el equipamiento del hospital es totalmente nuevo, desde el mobiliario y las camas hospitalarias hasta los dispositivos médicos, quirúrgicos y de diagnóstico. Son equipos que han demostrado calidad, precisión y durabilidad en sistemas de salud de diferentes partes del mundo”, afirmó.

El centro asistencial dispone de áreas especializadas para emergencias, hospitalización, cuidados intensivos, oncología, hemodiálisis, farmacia automatizada y laboratorios clínicos de alta capacidad. Además, cuenta con cerca de 20 quirófanos destinados tanto a procedimientos programados como a intervenciones de emergencia.

Entre las innovaciones incorporadas destacan sistemas de neuromonitoreo anestésico, que permiten controlar con precisión la profundidad de la anestesia durante las cirugías, así como dos robots especializados para procedimientos quirúrgicos complejos.

Uno de estos equipos está destinado a cirugías mínimamente invasivas de abdomen y tórax, mientras que el segundo permite realizar procedimientos ortopédicos de rodilla y cadera con altos niveles de exactitud.

El ministro explicó que la incorporación de estas tecnologías ha sido acompañada por procesos de capacitación y certificación para médicos, especialistas y personal técnico encargado de su operación.

“No solo se trata de adquirir equipos modernos, sino de garantizar que el personal tenga la preparación necesaria para utilizarlos de forma segura y eficiente”, sostuvo.

Además de la atención hospitalaria, el Hospital Nacional Rosales incorpora servicios de rehabilitación física, fisioterapia, órtesis y prótesis, permitiendo brindar un acompañamiento integral a pacientes que requieren recuperación posterior a procedimientos complejos o amputaciones.

Según explicó Alabi, este modelo responde a una visión más amplia de la salud pública que incluye atención prehospitalaria, intervención médica especializada y procesos de rehabilitación orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El funcionario agregó que este fortalecimiento se complementa con herramientas digitales y procesos automatizados que buscan agilizar la atención, reducir los tiempos de espera y optimizar la gestión hospitalaria.

Respecto al Hospital de Nejapa, informó que la infraestructura se encuentra prácticamente concluida y que actualmente se desarrolla la fase de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos médicos.

El nuevo centro contará con quirófanos, servicios diagnósticos avanzados y tomografía axial computarizada, convirtiéndose en un hospital de segundo nivel con capacidad para atender una amplia variedad de patologías y reducir la demanda de pacientes en otros establecimientos de la red pública.

“Estamos viendo cómo se incorporan los equipos y se realizan todas las conexiones necesarias para que el hospital opere bajo estándares modernos y con procesos completamente integrados”, explicó.

Alabi destacó que este proyecto beneficiará especialmente a los habitantes de la zona norte del país y contribuirá a descongestionar otros centros asistenciales que históricamente han absorbido una alta demanda de consultas y hospitalizaciones.

Asimismo, resaltó la ampliación de los servicios de emergencia en Ilopango, una de las zonas con mayor densidad poblacional del país.

La nueva infraestructura incluye áreas de pediatría, ginecología, obstetricia, cirugía, medicina interna, salas de evaluación, quirófanos y espacios especializados para la atención materna bajo los lineamientos de la Ley Nacer con Cariño.

“Estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta en una zona donde durante años la población no contó con servicios hospitalarios acordes a sus necesidades”, afirmó.

El ministro sostuvo que estas inversiones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la red nacional de salud mediante la modernización de hospitales, la incorporación de tecnología, la digitalización de procesos y el desarrollo del talento humano.

“Estamos construyendo un sistema de salud con mayor capacidad de respuesta, más eficiente y con servicios especializados que permitan acercar la atención médica de calidad a la población salvadoreña”, concluyó.

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