Gobierno ha realizado 3,560 inspecciones en gasolineras en lo que va del año

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que en lo que va del año ha llevado a cabo 3,560 inspecciones de precios de combustibles en estaciones de servicio de todo el país.

Con dichas verificaciones, la institución busca asegurar que se trasladen de forma exacta a los consumidores los precios de referencia de la gasolina y el diésel, en especial cuando existen bajas considerables como las que se aplicaron en esta quincena.

Hasta el 30 de septiembre se mantiene vigente una baja de hasta $0.28 en la gasolina superior o especial, de hasta $0.20 en la regular y de hasta $0.09 en el diésel.

Con estos cambios, en la zona central el galón de gasolina superior tiene un costo de $3.79, con una baja de $0.28; la regular cuesta $3.75, con una reducción de $0.19; y el diésel bajará $0.08 y su precio es de $3.45.

En la zona occidental, la gasolina superior se vende a un costo de $3.80, con una disminución de $0.28; la regular cuesta $3.75, con una variación a la baja de $0.20, mientras que el diésel tiene un precio de $3.46, con una reducción de $0.08.

Por último, en oriente, la gasolina especial tiene un valor de $3.84, con una reducción de $0.27; la regular cuesta $3.79, con una baja de $0.20; y el diésel tiene un cambio a la baja de $0.09, con un precio de $3.49.

En ese contexto, el pasado miércoles fueron desarrolladas inspecciones en las estaciones de servicio de los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate. El equipo técnico de la DGEHM revisa que las gasolineras apliquen las reducciones, además que los precios de los combustibles estén visibles en las bombas dispensadoras y carteleras.

«El Gobierno se mantiene protegiendo la economía de las familias salvadoreñas. Como parte de este esfuerzo, lleva a cabo inspecciones para garantizar que las reducciones en los precios de los combustibles sean trasladadas a la población», apuntó la entidad.

Es importante mencionar que entre los principales incumplimientos detectados por la dirección en las inspecciones se encuentran 12 pantallas no visibles, 94 faltas por no reportar cambios de precios de venta de los productos y siete fallas por no contar con rótulos de costos. A los establecimientos con estas faltas se les aplican sanciones.

Por otro lado, la DGEHM verificó recientemente el ingreso de un lote de 1,500 cilindros de 25 libras en la planta envasadora de gas licuado de petróleo (GLP) de Tropigas El Salvador, ubicada en San Juan Opico.

En la inspección se corroboró que los tambos de gas no presentaran golpes en el exterior y que el taraje cumpliera con lo señalado por el fabricante. Los cilindros también fueron sometidos a una prueba de laboratorio, a través de análisis de rayos X, capacidad volumétrica y espesores de acero.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...