Nacionales
El Salvador suma 10 días sin homicidios en noviembre, según la PNC
El Salvador acumula 10 días sin homicidios en lo que va de noviembre, de acuerdo con los registros oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) publicados durante la madrugada de este miércoles.
Según las estadísticas, el martes 11 de noviembre cerró con cero asesinatos a nivel nacional, sumándose a las jornadas sin muertes violentas registradas a lo largo del mes.
Con ello, el país contabiliza 261 días sin homicidios en lo que va de 2025. Desde el inicio de la actual administración, se registran 1,059 días sin asesinatos, de los cuales 945 corresponden al período bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Nacionales
Automovilista invade carril y provoca fuerte accidente de tránsito
Un accidente de tránsito se registró esta mañana sobre el kilómetro 30 de la carretera que de San Juan Opico conduce hacia el redondel Claudia Lars, en el departamento de La Libertad Centro, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el reporte preliminar, dos vehículos colisionaron luego de que uno de los conductores invadiera el carril contrario, lo que provocó que ambos automotores salieran de la vía tras el impacto.
Equipos de socorro se presentaron en el lugar para brindar asistencia, aunque las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.
Sucesos
Jovencita cumple su sueño de celebrar sus 15 años en popular centro comercial de San Salvador
En redes sociales circula la historia de una joven salvadoreña que celebró sus 15 años cumpliendo un sueño de infancia: llegar vestida de quinceañera a Metrocentro San Salvador.
Según lo compartido, la adolescente eligió este lugar por el valor especial que tenía para ella desde niña.
La celebración, sencilla pero llena de significado, ha generado mensajes de apoyo y reflexión entre los usuarios, quienes destacaron que los sueños no dependen del lujo, sino del amor y la ilusión con que se viven.
Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025