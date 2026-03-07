El Salvador cerró el 6 de marzo sin homicidios, reporta la PNC

El ministro de Cultura, Raúl Castillo, informó que entre el 1 de enero y el 5 de marzo de este año los espacios culturales del país han registrado más de 639 mil usuarios, una cifra que calificó como atípica para los primeros meses del año.

Según explicó, el incremento coincide con la promoción del Centro Histórico de San Salvador y la realización de eventos internacionales que atraen turismo cultural. «En apenas dos meses, casi alcanzamos el millón de visitas en nuestros espacios culturales», afirmó.

Castillo también señaló que los parques arqueológicos se han posicionado como el principal destino para visitantes europeos interesados en la oferta cultural del país.

En materia educativa, el funcionario indicó que la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) brinda apoyo a estudiantes de distintos niveles académicos. «Atendemos desde Primera Infancia hasta el nivel universitario; hay recursos dentro de la biblioteca que se ponen a disposición de los estudiantes», explicó.

Castillo informó que el Ministerio de Cultura trabaja de forma coordinada con el sistema penitenciario, que ha capacitado a más de 44 mil privados de libertad en fase de confianza.

Estas personas colaboran en diversas áreas, especialmente en el mantenimiento de espacios culturales. «Cuando una persona cumple su condena, regresa a la sociedad, por eso la única opción es rehabilitarla», afirmó.

Como parte de esta coordinación, la institución también ha establecido un convenio para que orquestas integradas por privados de libertad en fase de confianza se presenten en distintos espacios culturales.

El funcionario aseguró además que la actual administración ha impulsado medidas para fortalecer al sector artístico. «Ninguna administración se había preocupado por dignificar al artista local como el Gobierno del presidente Bukele», expresó.

