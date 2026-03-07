Nacionales
El Salvador cerró el 6 de marzo sin homicidios, reporta la PNC
El Salvador finalizó el viernes 6 de marzo sin homicidios, según el balance diario divulgado por la Policía Nacional Civil (PNC), que mantiene el monitoreo de los delitos contra la vida a nivel nacional. «Finalizamos el viernes 06 de marzo con 0 homicidios en el país», informó la institución en sus plataformas oficiales.
La jornada se suma a otros días recientes sin asesinatos en el inicio de marzo. De acuerdo con los registros oficiales, el jueves 5 de marzo también concluyó sin muertes violentas, lo que mantiene la tendencia de jornadas sin homicidios reportadas en el país.
Las autoridades atribuyen la reducción sostenida de la violencia a las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años, entre ellas el Plan Control Territorial, lanzado en 2019, y el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022.
Según datos oficiales, hasta el 5 de marzo el país acumulaba 54 días sin homicidios en lo que va de 2026. Con el registro de días sin asesinatos, esta cifra aumenta a 55. Durante la gestión del presidente Nayib Bukele se han contabilizado 1,157 jornadas sin asesinatos, de las cuales 1,043 se registraron durante el régimen de excepción.
El Salvador también cerró 2025 con 82 homicidios y una tasa de 1,3 asesinatos por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de la región. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el 91 % de los casos registrados ese año estuvieron vinculados a conflictos sociales o disputas familiares.
FOTOS – VIDEO | Conductor ebrio choca contra vivienda y deja dos adultos mayores fallecidos en Morazán
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a José Wilbert Amaya Aguilar, de 47 años, señalado como responsable de un accidente de tránsito que dejó dos personas fallecidas tras chocar su vehículo contra una vivienda en el kilómetro 176 de la carretera Ruta de Paz, cantón El Aceituno, en Yoloaiquín, Morazán Sur.
De acuerdo con la institución, el conductor perdió el control del automotor y se salió de la vía hasta impactar contra la casa. «Una mujer de 76 años falleció en el lugar», informó la Policía.
La PNC añadió que un hombre de 88 años, quien también se encontraba dentro de la vivienda, fue trasladado a un hospital con lesiones graves, donde murió posteriormente.
Al detenido se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó 285 grados de alcohol. «Será remitido por homicidio culposo y conducción peligrosa», indicó la institución.
Las autoridades señalaron que el caso será remitido a las instancias judiciales correspondientes mientras continúan las investigaciones sobre el hecho.
Capturan a dos hombres tras riña frente a centro de tolerancia en Cojutepeque
Dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) tras protagonizar una riña frente a un centro de tolerancia en Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán Sur, informó este sábado la institución. «Capturamos a dos sujetos tras protagonizar una riña frente a un centro de tolerancia», señaló la corporación en sus redes oficiales.
Los detenidos fueron identificados como César Alexis Méndez Carpio y Francisco Henríquez Paniagua. Según la Policía, este último lesionó en el tórax a Méndez Carpio con un envase de vidrio durante el altercado.
Las autoridades indicaron que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. A partir de videos de seguridad se estableció además que Méndez Carpio había agredido previamente con golpes a Henríquez Paniagua.
«Por estos hechos ambos fueron detenidos y serán remitidos a las instancias correspondientes», agregó la PNC, que enmarcó la acción dentro de las operaciones del Plan Control Territorial.
Ministerio de Cultura reporta aumento de visitantes en espacios culturales del país
El ministro de Cultura, Raúl Castillo, informó que entre el 1 de enero y el 5 de marzo de este año los espacios culturales del país han registrado más de 639 mil usuarios, una cifra que calificó como atípica para los primeros meses del año.
Según explicó, el incremento coincide con la promoción del Centro Histórico de San Salvador y la realización de eventos internacionales que atraen turismo cultural. «En apenas dos meses, casi alcanzamos el millón de visitas en nuestros espacios culturales», afirmó.
Castillo también señaló que los parques arqueológicos se han posicionado como el principal destino para visitantes europeos interesados en la oferta cultural del país.
En materia educativa, el funcionario indicó que la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) brinda apoyo a estudiantes de distintos niveles académicos. «Atendemos desde Primera Infancia hasta el nivel universitario; hay recursos dentro de la biblioteca que se ponen a disposición de los estudiantes», explicó.
Castillo informó que el Ministerio de Cultura trabaja de forma coordinada con el sistema penitenciario, que ha capacitado a más de 44 mil privados de libertad en fase de confianza.
Estas personas colaboran en diversas áreas, especialmente en el mantenimiento de espacios culturales. «Cuando una persona cumple su condena, regresa a la sociedad, por eso la única opción es rehabilitarla», afirmó.
Como parte de esta coordinación, la institución también ha establecido un convenio para que orquestas integradas por privados de libertad en fase de confianza se presenten en distintos espacios culturales.
El funcionario aseguró además que la actual administración ha impulsado medidas para fortalecer al sector artístico. «Ninguna administración se había preocupado por dignificar al artista local como el Gobierno del presidente Bukele», expresó.