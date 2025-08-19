El Salvador acumula 16 días sin homicidios en agosto, según la PNC

La Fiscalía General de la República (FGR) giró 75 órdenes de captura contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que operaban en comunidades de Santa Tecla —Las Palmeras, El Tanque y El Pino— y en la colonia Málaga, en San Salvador.

Además, notificará a 216 miembros de la estructura criminal que ya guardan prisión en diferentes centros penales sobre nuevos delitos que se les atribuyen.

Entre los crímenes documentados figura la desaparición y asesinato de un hombre en Zaragoza, en 2021, quien tras ingresar en estado de ebriedad a una colonia bajo control de la pandilla fue privado de libertad, torturado y asesinado.

Durante la madrugada fueron detenidos integrantes de distintos rangos dentro de la estructura, entre ellos corredores de clica, homeboys, chequeos, paros y colaboradores. Enfrentarán procesos por homicidio, homicidio agravado, privación de libertad, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas.

Entre los capturados se encuentran Geovanni Alberto Berríos Rivera, Marcos Antonio Escalante Henríquez, Glenda Yesenia Rodríguez López, Vicente de Jesús Portillo y Katia Yamileth Peña Hernández.

Las autoridades informaron que los detenidos serán puestos a disposición de los tribunales en los próximos días.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...