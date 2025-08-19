Nacionales
El Salvador acumula 16 días sin homicidios en agosto, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el lunes 18 de agosto finalizó sin homicidios en el territorio salvadoreño, lo que eleva a 16 las jornadas sin muertes violentas registradas en lo que va del presente mes de agosto de 2025.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, julio cerró con 29 días sin homicidios; junio, mayo y abril sumaron 25 cada uno; marzo contabilizó 22; febrero, 26; y enero, 25. En total, el país acumula 192 días con este indicador positivo en lo que va del año.
Los registros también señalan que, durante la gestión del presidente Nayib Bukele, El Salvador contabiliza 986 días sin homicidios, de los cuales 876 han ocurrido bajo el régimen de excepción, medida que se mantiene vigente junto con el Plan Control Territorial.
Judicial
Prisión para sujeto que intentó matar a su hermano en Chalatenango
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 15 años de prisión a José Alvarado Gutiérrez Murcia por intentar asesinar a su hermano en La Palma, Chalatenango Norte.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el ataque ocurrió la noche del 7 de septiembre de 2024, cuando la víctima ingresaba a su vivienda y fue agredida con un corvo en el cuello y rostro. Tras el incidente, el padre de ambos llegó al lugar, y el imputado logró huir. La víctima fue trasladada a un centro asistencial tras quedar inconsciente.
La FGR indicó que, ante la abundante evidencia documental, pericial y testimonial presentada, el tribunal dictó la condena en ausencia del imputado por el delito de intento de homicidio agravado.
Nacionales
Mujer de 65 años muere atropellada en Mejicanos
Una mujer de aproximadamente 65 años falleció anoche tras ser atropellada en la 29 Avenida Norte, frente al centro comercial Zacamil, en Mejicanos, San Salvador, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el informe preliminar, la víctima intentaba cruzar la calle cuando fue embestida por un conductor, quien permaneció en el lugar y presentó su documentación a las autoridades.
Agentes policiales llegaron a la escena para realizar las inspecciones correspondientes y regular el tránsito en la zona.
Nacionales
FGR emite 75 órdenes de captura contra miembros de la MS en Santa Tecla y San Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) giró 75 órdenes de captura contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que operaban en comunidades de Santa Tecla —Las Palmeras, El Tanque y El Pino— y en la colonia Málaga, en San Salvador.
Además, notificará a 216 miembros de la estructura criminal que ya guardan prisión en diferentes centros penales sobre nuevos delitos que se les atribuyen.
Entre los crímenes documentados figura la desaparición y asesinato de un hombre en Zaragoza, en 2021, quien tras ingresar en estado de ebriedad a una colonia bajo control de la pandilla fue privado de libertad, torturado y asesinado.
Durante la madrugada fueron detenidos integrantes de distintos rangos dentro de la estructura, entre ellos corredores de clica, homeboys, chequeos, paros y colaboradores. Enfrentarán procesos por homicidio, homicidio agravado, privación de libertad, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas.
Entre los capturados se encuentran Geovanni Alberto Berríos Rivera, Marcos Antonio Escalante Henríquez, Glenda Yesenia Rodríguez López, Vicente de Jesús Portillo y Katia Yamileth Peña Hernández.
Las autoridades informaron que los detenidos serán puestos a disposición de los tribunales en los próximos días.