Conductor ebrio y sin licencia provoca accidente en Chalatenango

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Félix Antonio Menjívar Henríquez, quien conducía en estado de ebriedad un pick up y ocasionó un accidente en el kilómetro 75 de la carretera Longitudinal del Norte, en Chalatenango Sur.

De acuerdo con el informe policial, el sujeto invadió el carril contrario y colisionó con un motociclista, quien fue trasladado a un hospital tras resultar lesionado.

Tras intentar darse a la fuga, Menjívar Henríquez fue detenido y sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó 141 grados de alcohol en su organismo. Además, las autoridades confirmaron que no posee licencia para conducir.

El detenido enfrentará un proceso judicial por el delito de conducción peligrosa.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...