Nacionales
Conductor lesionado en Santa Ana
Un hombre resultó con lesiones leves tras perder el control de su vehículo tipo sedán y sufrir un accidente de tránsito la tarde del martes en el departamento de Santa Ana.
De acuerdo con Cruz Verde Salvadoreña (CVS), el percance ocurrió a la altura del kilómetro 40 y medio de la carretera Panamericana, en las inmediaciones de Termos del Río, en el sentido hacia Santa Ana.
Socorristas de la institución atendieron al conductor en el lugar y confirmaron que no fue necesario trasladarlo a un hospital, ya que solo presentó golpes leves.
Las autoridades recomiendan a los automovilistas conducir con precaución en esta zona para prevenir accidentes.
Nacionales
Conductor ebrio y sin licencia provoca accidente en Chalatenango
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Félix Antonio Menjívar Henríquez, quien conducía en estado de ebriedad un pick up y ocasionó un accidente en el kilómetro 75 de la carretera Longitudinal del Norte, en Chalatenango Sur.
De acuerdo con el informe policial, el sujeto invadió el carril contrario y colisionó con un motociclista, quien fue trasladado a un hospital tras resultar lesionado.
Tras intentar darse a la fuga, Menjívar Henríquez fue detenido y sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó 141 grados de alcohol en su organismo. Además, las autoridades confirmaron que no posee licencia para conducir.
El detenido enfrentará un proceso judicial por el delito de conducción peligrosa.
Nacionales
Capturan a tres sujetos por homicidio agravado ocurrido en 2020 en La Paz
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres hombres acusados de homicidio agravado. Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Martínez Campos, alias “El Buey”; José Luis Martínez Campos, alias “Chepe”; y Daniel Martínez Campos, alias “Cuchi Cuchi”.
Los hechos se remontan al año 2020, cuando los tres sujetos impactaron intencionalmente su vehículo contra un motociclista, quien cayó a una cuneta y posteriormente recibió varios disparos.
La detención se realizó por orden de la Fiscalía General de la República (FGR) en el cantón Tecualuya, San Luis Talpa, La Paz Oeste. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron $1,758 y dos teléfonos celulares.
Los capturados enfrentarán todo el peso de la justicia por este crimen que conmocionó a la comunidad local.
Nacionales
Vehículo invade carril contrario y choca contra motociclista
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 27 de la carretera que conecta San Salvador con Sonsonate.
Según las autoridades, el incidente se produjo cuando el conductor de un vehículo invadió el carril contrario y colisionó con un motociclista. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales.
Debido al accidente, el paso por la zona se redujo a un carril, mientras los equipos de la PNC coordinaban con las instancias correspondientes para retirar el vehículo y restablecer la circulación normal lo antes posible.