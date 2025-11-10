Connect with us

Cierran temporalmente tramo de la Ruta Militar por volcadura de pipa que transportaba combustible

El paso vehicular se mantiene cerrado temporalmente sobre el kilómetro 165 de la carretera Ruta Militar, en el departamento de Morazán Sur, tras un accidente de tránsito ocurrido esta mañana.

De acuerdo con los reportes preliminares, una pipa que transportaba combustible volcó a un costado de la vía, en las cercanías del cantón Las Marías, distrito de Jocoro.

El incidente provocó un derrame de combustible, por lo que las autoridades cerraron el paso de manera preventiva mientras se realizan las labores de limpieza y control del material derramado, con el fin de evitar nuevos accidentes en la zona.

Accidente en Carretera de Oro deja motociclista lesionado

10 noviembre, 2025

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este lunes luego de sufrir un accidente de tránsito sobre la carretera de Oro, a la altura de FUSALMO, en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, según reportó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES).

De acuerdo con el informe, la motocicleta cayó en un tragante ubicado al costado de la vía y posteriormente se incendió.

“Controlamos incendio en una motocicleta que cayó en una alcantarilla. Se reporta una persona lesionada, quien ya recibió atención y fue trasladada a un centro asistencial”, indicó la institución.

Bomberos recordó a la población que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse directamente al número 913 para solicitar asistencia.

Cinco accidentes dejan un fallecido y diez lesionados en distintas zonas del país

10 noviembre, 2025

Una serie de cinco accidentes de tránsito registrados la mañana de este lunes dejó como resultado una persona fallecida y diez lesionadas, según informes de cuerpos de socorro, Bomberos de El Salvador y el Viceministerio de Transporte (VMT).

El hecho más grave ocurrió en el kilómetro 36 de la carretera Troncal del Norte, a la altura del cantón San Dieguito, en El Paisnal, donde una persona perdió la vida tras un fuerte impacto.

Otro accidente se reportó en el kilómetro 16 de la autopista al Aeropuerto Internacional de El Salvador, en Santo Tomás, donde ocho personas resultaron lesionadas luego del choque entre dos pickups. Según testigos, ambos conductores disputaban la vía mientras trasladaban pasajeros hacia el mercado La Tiendona.

En la Carretera de Oro, a la altura del Complejo España en Soyapango, Bomberos de El Salvador atendió el incendio de una motocicleta que cayó en una alcantarilla, dejando a una persona lesionada.

Otro percance se registró en la 75ª Avenida Norte, en San Salvador, donde el conductor de un microbús quedó atrapado dentro de la unidad. Cruz Verde utilizó equipo hidráulico para rescatarlo y trasladarlo a un centro asistencial.

Finalmente, el VMT informó sobre un quinto accidente en la 10ª Avenida Norte y bulevar Venezuela, donde un pickup se vio involucrado. Gestores de tráfico acudieron al lugar para agilizar la circulación vehicular.

El Salvador suma un nuevo día sin homicidios

10 noviembre, 2025

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que durante el sábado 8 y domingo 9 de noviembre no se registraron homicidios en el territorio salvadoreño.

“Finalizamos el domingo 9 de noviembre con cero homicidios en el país”, informó la institución a través de su cuenta oficial en la red social X.

Con estos dos días, noviembre acumula ocho jornadas sin muertes a causa de la violencia, correspondientes al 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 del mes.

Las estadísticas de la corporación policial reflejan que a lo largo de 2025, El Salvador ha mantenido una tendencia sostenida de días sin homicidios: 25 en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio, 27 en agosto, 23 en septiembre y 24 en octubre.

