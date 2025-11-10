Cinco accidentes dejan un fallecido y diez lesionados en distintas zonas del país

Una serie de cinco accidentes de tránsito registrados la mañana de este lunes dejó como resultado una persona fallecida y diez lesionadas, según informes de cuerpos de socorro, Bomberos de El Salvador y el Viceministerio de Transporte (VMT).

El hecho más grave ocurrió en el kilómetro 36 de la carretera Troncal del Norte, a la altura del cantón San Dieguito, en El Paisnal, donde una persona perdió la vida tras un fuerte impacto.

Otro accidente se reportó en el kilómetro 16 de la autopista al Aeropuerto Internacional de El Salvador, en Santo Tomás, donde ocho personas resultaron lesionadas luego del choque entre dos pickups. Según testigos, ambos conductores disputaban la vía mientras trasladaban pasajeros hacia el mercado La Tiendona.

En la Carretera de Oro, a la altura del Complejo España en Soyapango, Bomberos de El Salvador atendió el incendio de una motocicleta que cayó en una alcantarilla, dejando a una persona lesionada.

Otro percance se registró en la 75ª Avenida Norte, en San Salvador, donde el conductor de un microbús quedó atrapado dentro de la unidad. Cruz Verde utilizó equipo hidráulico para rescatarlo y trasladarlo a un centro asistencial.

Finalmente, el VMT informó sobre un quinto accidente en la 10ª Avenida Norte y bulevar Venezuela, donde un pickup se vio involucrado. Gestores de tráfico acudieron al lugar para agilizar la circulación vehicular.

