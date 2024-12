Bomberos reporta cero coheterías incendiadas en lo que va de 2024

El subdirector de Bomberos, Erick Vásquez, afirmó que entre enero y diciembre de 2024 la institución no ha registrado, ni atendido, ningún tipo de incendio en coheterías a nivel nacional.

«Hasta lo que vamos de 2024, no tenemos ninguna cohetería incendiada, por el momento no tenemos incidentes y por ende no tenemos víctimas relacionados a esos incidentes, así que vamos bastante bien con relación a ese tema, nosotros seguimos trabajando en la parte preventiva que es la labor más fuerte, la labor que casi no se mira, pero la labor más fuerte», indicó el funcionario.

Vásquez señaló que la cifra de cero incendios y víctimas en coheterías se ha logrado gracias al trabajo preventivo que ejecutan durante todo el año la institución.

«Estamos muy contentos porque todo el trabajo preventivo que estamos haciendo, gracias a Dios, está dando los resultados que nosotros esperamos y no solo en la parte de pirotecnia sino también en otras áreas, por ejemplo, estamos realizando mucha inspección de oficio en la empresa privada», detalló el subdirector de Bomberos.

Sin embargo, el subdirector de la institución detalló que, entre el 1 de enero y el 10 de diciembre, los incendios en maleza, estructurales, en basureros y en vehículos sí presentan aumento en relación con las estadísticas del año pasado, para ello, piden a la población colaborar evitando quemas descontroladas.

«Hemos tenido un aumento considerable en todos los rubros de incendio, por ejemplo, en los incendios en maleza, en 2023 tuvimos 2,218 ahora en el 2024 hasta el día 10 de diciembre teníamos 2,474, es decir, un aumento del 11 %; en incendios estructurales que también se nos han aumentado en el 2024, en el 2023 tuvimos 550, hasta el 10 de diciembre de este año tenemos 714 o sea un aumento de un 26%; eso significa que ha habido mucho incendio y que la población como tal, deben tener mayor compromiso con la parte preventiva», expresó Vásquez.

Mientras que, en basureros, el funcionario detalló que el año pasado atendieron 240 incendios y este año 318, mostrando un 33% de aumento; siniestros de vehículos, el año pasado se atendieron 467, entre ellos 377 automóviles, 20 autobuses, 25 motocicletas, 38 vehículos pesados y 7 microbuses; este año se llevan 494, reflejando un aumento de un 6%, se han atendido 429 incendios en automóviles, 23 autobuses, 24 motocicletas, 16 vehículos pesados y 2 microbuses.

Respecto a las acciones ejecutadas en la época navideña y de fin de año, Vásquez aseguró que está prohibida la permanencia de menores en fábricas, transporte y puntos de venta de pirotecnia, estas acciones buscan evitar accidentes y proteger vidas.

«También se les recomienda no vender pirotécnicos a menores ni comercializar productos prohibidos como bombas de mezcal, misil chino, botellitas de champán, minas de mar y morteros mayores al número 5», apuntó el funcionario.

Vásquez aseguró que, en esta temporada, Bomberos mantienen equipos permanentes en zonas de venta de pirotecnia para responder de manera ágil ante cualquier emergencia.

