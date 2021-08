Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional logra acuerdos para beneficio de 6,000 estudiantes del ITCA- FEPADE

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele sigue impulsando acciones para llevar los mayores beneficios a la población salvadoreña y generar las condiciones que propicien un alivio a las economías familiares. Parte de estas iniciativas puestas en marcha están destinadas a reducir, aún más, el precio de la energía eléctrica, a corto y mediano plazo.

Ese es uno de los principales objetivos de las reformas a la Ley General de Electricidad y a la Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), presentadas ante la Asamblea Legislativa, las cuales, actualmente, se encuentran bajo análisis.

Este jueves, el presidente de CEL, Daniel Álvarez, acudió a la Comisión de Economía del congreso para ampliar detalles de ambas propuestas enviadas, a iniciativa del Presidente Bukele, que tienen como fin generar beneficios para los usuarios de la autónoma.

El funcionario detalló que con las iniciativas también se busca diversificar la matriz energética, mediante la creación de más proyectos de energía renovable, e impulsar las inversiones en el país. Álvarez señaló que el sector eléctrico no había sido retomado con un enfoque integral, lo que limitó los avances necesarios en este rubro.

El titular de CEL lamentó que en el pasado no se efectuaron acciones para mejorar la institución y, por lo contrario, esta fue utilizada para cometer actos de corrupción. Por ello, con las reformas se busca que “los recursos de CEL no vayan a parar a una tarjeta de crédito de un funcionario, sino apoyar al GOES, también, en emergencia para salvaguardar la vida de los salvadoreños”

Álvarez explicó que con las reformas a la Ley General de Electricidad se pretende ratificar que la energía eléctrica es un servicio público para el pueblo salvadoreño, mantener las reglas claras, crear bases para promover mejoras en los pliegos tarifarios a favor de la población, mantener reglas claras para todo el sector eléctrico que tiene contratos vigentes y garantizar equidad en pagos a empresas generadoras, según el servicio prestado de forma eficiente.

El presidente de CEL añadió que la ley vigente de la autónoma está vigente desde 1948, de ahí la necesidad de actualizarla para que la institución pueda invertir en otro tipo de proyectos y volverla más competitiva. “Antes las subsidiarias eran ocupadas para caja chica para algún partido o como piñatas, ahora se busca que estas se vuelvan más competitivas y que sean eficientes para transformación de la energía”, declaró.