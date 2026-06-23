Turistas quedan atrapados en mirador de Río de Janeiro durante operativo policial contra narcotraficantes

La Torre Eiffel y el Museo del Louvre cerrarán más temprano debido a la intensa ola de calor que afecta a Francia, informaron la empresa operadora de la emblemática estructura parisina y la dirección del museo.

Se trata de dos de los monumentos más visitados del mundo. La medida responde a las altas temperaturas que se registran en distintas zonas del país, donde los termómetros alcanzan los 40 grados Celsius.

La situación también ha llevado al Monte Saint Michel, ubicado en el oeste de Francia, a recomendar a los turistas que pospongan sus visitas. Asimismo, otros museos, especialmente en Lyon y Nantes, han optado por ofrecer acceso gratuito para que las personas puedan resguardarse del calor.

La Torre Eiffel, que recibe cerca de siete millones de visitantes al año, de los cuales aproximadamente el 75 % son extranjeros, adelantó el martes su horario de cierre a las 16:00 horas (14:00 GMT), en lugar de las 00:45 horas (22:45 GMT), horario habitual durante la temporada alta.

“Nos vemos obligados a adaptarnos a las altas temperaturas; la prioridad es la seguridad de nuestros equipos y de nuestros visitantes”, explicó la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE), encargada de la gestión del monumento.

La modificación implica que el último acceso para visitar la Torre Eiffel será a las 12:15 horas, mientras que los restaurantes dejarán de recibir visitantes a las 13:30 horas. Según SETE, es “muy probable” que este miércoles el monumento vuelva a cerrar antes de la hora habitual.

Por su parte, el Museo del Louvre cerrará sus puertas a las 16:00 horas en lugar de las 18:00 horas desde el miércoles hasta el sábado para enfrentar las dificultades que las altas temperaturas generan en las condiciones de visita y trabajo.

La dirección del museo señaló que, pese a contar con una superficie de 73.000 metros cuadrados, su edificio histórico sigue siendo vulnerable frente al cambio climático y no está suficientemente adaptado para afrontar este tipo de fenómenos.

“Es al final del día cuando la acumulación de calor es mayor, acentuada por la densidad de visitantes”, indicó la institución.

El Louvre, que recibe alrededor de nueve millones de visitantes al año, informó que continuará adaptando sus horarios y medidas de acuerdo con la evolución de la situación.

Esta es la segunda ola de calor que afecta a Europa Occidental en menos de un mes. De acuerdo con el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica los fenómenos meteorológicos extremos, especialmente los episodios de calor intenso.

Desde hace varios días, más del 90 % de la población francesa se encuentra expuesta a condiciones de calor extremo y excepcional.

Además, la noche del lunes registró una temperatura mínima de 21,6 grados Celsius, convirtiéndose en la más cálida desde que comenzaron las mediciones meteorológicas en Francia en 1947, según datos de Météo-France.

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