Internacionales
Turistas quedan atrapados en mirador de Río de Janeiro durante operativo policial contra narcotraficantes
Un grupo de turistas quedó atrapado este martes en un mirador cercano a una favela de Río de Janeiro, Brasil, debido a una operación policial contra narcotraficantes. Se trata del segundo incidente de este tipo registrado en la ciudad durante este año.
Los enfrentamientos comenzaron durante la madrugada en el Morro Doña Marta, ubicado en el barrio Botafogo, donde agentes policiales desplegaron un operativo para ejecutar decenas de órdenes de arresto y allanamiento dirigidas contra integrantes del Comando Vermelho, una de las principales facciones criminales de Brasil.
Los intensos tiroteos dejaron atrapadas a decenas de personas que habían acudido al mirador para observar el amanecer. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a grupos de visitantes agachados mientras de fondo se escuchaban continuas detonaciones.
“Fue una situación de guerra”, relató a la AFP el fotógrafo carioca Ari Kaye, de 43 años, quien se encontraba en el lugar. “Fueron muchos tiros, una situación de mucho pánico. Había unas 60 personas y el tiroteo duró unos 20 minutos”, agregó.
Como consecuencia de la situación, las visitas al sitio fueron suspendidas.
Entre los visitantes afectados se encontraba Jan Plagge, un ciudadano alemán de 40 años que visitaba Río de Janeiro por primera vez. “Vine para hacer una visita guiada a la favela, pero me dijeron que hay bastante presencia policial hoy. Atraparon a algunos delincuentes, pero ya pasó y espero que el lugar vuelva a ser seguro más tarde”, declaró a la AFP.
La violencia también se extendió al barrio de Botafogo. Videos compartidos en redes sociales mostraban a policías militares corriendo armados con fusiles por la calle São Clemente, una de las principales vías de la zona. Periodistas de la AFP constataron una fuerte presencia policial en el sector.
Este es el segundo caso en el año en el que turistas quedan atrapados por operativos policiales en Río de Janeiro. En abril, más de 200 visitantes permanecieron varados durante dos horas en el Morro Dois Irmaos, uno de los miradores más emblemáticos de la ciudad.
Río de Janeiro recibió durante 2025 más de 2,1 millones de visitantes internacionales, cifra que representa un récord histórico para la ciudad.
El operativo realizado este martes forma parte de una nueva fase de la Operación Contención contra el Comando Vermelho. Esta ofensiva se convirtió en la más letal de la historia de Brasil tras dejar 122 muertos en octubre.
Desde entonces, las acciones policiales se han extendido a otras zonas. De acuerdo con cifras oficiales, más de 360 personas han sido capturadas y 137 han sido neutralizadas en enfrentamientos, incluyendo las 122 registradas anteriormente.
Además, las autoridades han decomisado cerca de 480 armas, entre ellas 190 fusiles, así como más de 51.000 municiones.
Internacionales
La Torre Eiffel y el Museo del Louvre reducen horarios por intensa ola de calor en Francia
La Torre Eiffel y el Museo del Louvre cerrarán más temprano debido a la intensa ola de calor que afecta a Francia, informaron la empresa operadora de la emblemática estructura parisina y la dirección del museo.
Se trata de dos de los monumentos más visitados del mundo. La medida responde a las altas temperaturas que se registran en distintas zonas del país, donde los termómetros alcanzan los 40 grados Celsius.
La situación también ha llevado al Monte Saint Michel, ubicado en el oeste de Francia, a recomendar a los turistas que pospongan sus visitas. Asimismo, otros museos, especialmente en Lyon y Nantes, han optado por ofrecer acceso gratuito para que las personas puedan resguardarse del calor.
La Torre Eiffel, que recibe cerca de siete millones de visitantes al año, de los cuales aproximadamente el 75 % son extranjeros, adelantó el martes su horario de cierre a las 16:00 horas (14:00 GMT), en lugar de las 00:45 horas (22:45 GMT), horario habitual durante la temporada alta.
“Nos vemos obligados a adaptarnos a las altas temperaturas; la prioridad es la seguridad de nuestros equipos y de nuestros visitantes”, explicó la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE), encargada de la gestión del monumento.
La modificación implica que el último acceso para visitar la Torre Eiffel será a las 12:15 horas, mientras que los restaurantes dejarán de recibir visitantes a las 13:30 horas. Según SETE, es “muy probable” que este miércoles el monumento vuelva a cerrar antes de la hora habitual.
Por su parte, el Museo del Louvre cerrará sus puertas a las 16:00 horas en lugar de las 18:00 horas desde el miércoles hasta el sábado para enfrentar las dificultades que las altas temperaturas generan en las condiciones de visita y trabajo.
La dirección del museo señaló que, pese a contar con una superficie de 73.000 metros cuadrados, su edificio histórico sigue siendo vulnerable frente al cambio climático y no está suficientemente adaptado para afrontar este tipo de fenómenos.
“Es al final del día cuando la acumulación de calor es mayor, acentuada por la densidad de visitantes”, indicó la institución.
El Louvre, que recibe alrededor de nueve millones de visitantes al año, informó que continuará adaptando sus horarios y medidas de acuerdo con la evolución de la situación.
Esta es la segunda ola de calor que afecta a Europa Occidental en menos de un mes. De acuerdo con el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica los fenómenos meteorológicos extremos, especialmente los episodios de calor intenso.
Desde hace varios días, más del 90 % de la población francesa se encuentra expuesta a condiciones de calor extremo y excepcional.
Además, la noche del lunes registró una temperatura mínima de 21,6 grados Celsius, convirtiéndose en la más cálida desde que comenzaron las mediciones meteorológicas en Francia en 1947, según datos de Météo-France.
Internacionales
Dan el último adiós a niño de 10 años que murió tras ser agredido por otros estudiantes
Profundo dolor y consternación ha generado en Guatemala el funeral de César Emiliano Tiul, un niño de 10 años que falleció luego de permanecer varios días con fuertes dolores tras una presunta agresión ocurrida a la salida de su escuela en el municipio de El Estor, departamento de Izabal.
Según la información difundida, el menor habría sido agredido por otros estudiantes el pasado 15 de junio. Tras el incidente, César Emiliano Tiul sufrió intensos malestares durante ocho días, hasta que lamentablemente perdió la vida.
Familiares, amigos y vecinos acompañaron el sepelio para darle el último adiós, en medio del dolor que ha causado el caso en la comunidad.
La muerte del niño ha generado consternación en Guatemala y ha reavivado el debate sobre la violencia y el acoso entre estudiantes.
Mientras tanto, las autoridades guatemaltecas mantienen abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
Internacionales
Informe sobre caso de niña violada y asesinada en Francia revela una “sucesión de errores”
Un informe sobre la muerte de la niña Lyhanna, presuntamente violada y asesinada en Francia por un hombre que contaba con denuncias previas por pederastia, concluyó que existió una “sucesión de errores” y reveló “una verdad de extrema gravedad”, aseguró este lunes el primer ministro, Sébastien Lecornu.
El cadáver de Lyhanna fue hallado el pasado 4 de junio en un silo agrícola cercano a Fleurance, en el suroeste de Francia, después de permanecer desaparecida durante casi una semana. Los investigadores detuvieron rápidamente a Jérôme Barella, de 41 años y padre de una amiga de la menor.
La conmoción por el caso aumentó cuando se conoció que Barella tenía denuncias previas en su contra, aunque no registraba ninguna condena. Al momento de su detención, la fiscalía ya investigaba una denuncia presentada nueve meses antes por una niña llamada Rosa, sin que el sospechoso hubiera sido detenido o interrogado.
Según el informe de la inspección, publicado este lunes en línea, la madre de Rosa, de 10 años, llevó a la menor a un hospital de Toulouse el 18 de agosto de 2025, luego de que la niña revelara presuntas violaciones cometidas por su padrastro, mencionando “medio centenar” de agresiones.
Tras las primeras investigaciones, el expediente fue trasladado de la fiscalía de Toulouse a la de Auch, una zona rural del suroeste francés donde residía el principal sospechoso y donde presuntamente ocurrieron los hechos. Sin embargo, el caso fue remitido sin señalar su carácter urgente.
Una vez recibido en Auch, el expediente no fue tramitado como un procedimiento prioritario, pese al perfil del sospechoso, explicó el jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), Stéphane Nöel. El informe señala además que la madre de Rosa no volvió a ser interrogada hasta el 14 de febrero y que posteriormente no se realizaron nuevas diligencias investigativas.
“El documento establece una verdad de extrema gravedad: la cadena de protección falló”, escribió Lecornu en la red social X. El primer ministro afirmó que, aunque las primeras actuaciones fueron tratadas de manera eficaz, el resto del procedimiento estuvo marcado por una sucesión de errores.
El caso ha generado una ola de críticas y protestas en Francia respecto a los mecanismos de protección de menores.
Lecornu rechazó que haya existido una falta de recursos en este caso y reiteró su intención de modificar la legislación para permitir condenas de cadena perpetua contra los “violadores en serie de niños”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien descartó presentar su dimisión, había advertido previamente que propondría sanciones contra magistrados si se confirmaban errores profesionales en la gestión del caso.
Además, Darmanin ordenó revisar antes del 14 de julio las 70,000 denuncias vigentes por agresiones sexuales contra menores. De acuerdo con una fuente gubernamental, esta medida ya ha permitido la detención de 134 personas.