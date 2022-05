HORROR | Traficante de mujeres mató a una de ellas y congeló su cabeza en el refrigerador

La excandidata a la presidencia de los Estados Unidos de América (EUA), Hillary Clinton, urgió a los congresistas para que aprueben una ley que ayude a detener la violencia armada que, este martes, se cobró la vida de 21 personas más, 19 estudiantes y dos adultos, en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas.

Clinton expresó, a través d su cuenta de Twitter, que se necesitan legisladores dispuestos a detener el flagelo de la violencia armada.

“Los pensamientos y las oraciones no son suficientes. Después de años de nada más, nos estamos convirtiendo en una nación de gritos de angustia. Simplemente necesitamos legisladores dispuestos a detener el flagelo de la violencia armada en Estados Unidos que está asesinando a nuestros niños”, publicó Clinton.

Thoughts and prayers are not enough.



After years of nothing else, we are becoming a nation of anguished screams.



We simply need legislators willing to stop the scourge of gun violence in America that is murdering our children.