Internacionales
Dos drones no identificados se estrellaron en Finlandia, según el gobierno
Dos drones no identificados se estrellaron el domingo cerca de Kuvola, en el sur de Finlandia, anunció el ministerio de Defensa, que calificó el incidente de una «presunta violación del territorio».
«Drones ingresaron al territorio finlandés. Tomamos eso muy en serio», declaró el ministro de Defensa, Antti Hakkanen, en un comunicado, y agregó que fuerzas de seguridad fueron enviadas al lugar del incidente.
Finlandia comparte una frontera de 1.340 km con Rusia.
«La investigación sobre esos acontecimientos está en curso y más amplias informaciones serán comunicadas cuando sean verificadas», agregó Hakkanen.
Según el ministerio, «varios objetos voladores a baja altitud y baja velocidad fueron observados en el espacio aéreo finlandés, en la zona marítima y en el sureste del país, el domingo por la mañana».
La fuerza aérea envió un caza F/A-18 Hornet para una misión de identificación, según la misma fuente.
«Un dron se estrelló al norte de Kuvola y otro al este. La policía acordonó las zonas por los requerimientos de la investigación», precisó el ministerio de Defensa.
Internacionales
El Papa advierte en su misa: Dios «no escucha la oración de quienes hacen la guerra»
El papa León lanzó el domingo una advertencia a «quienes hacen la guerra», en el contexto de un conflicto que se prolonga en Oriente Medio.
«Este es nuestro Dios: Jesús, Rey de la paz. Un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra», advirtió el papa León XIV en su homilía del Domingo de Ramos.
«Estamos más que nunca cerca, mediante la oración, de los cristianos de Oriente Medio, que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y que, en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos», continuó el papa después de la oración del Ángelus.
«Incluso mientras la Iglesia contempla el misterio de la Pasión del Señor, no podemos olvidar a quienes, hoy, participan concretamente en su sufrimiento (…) Elevemos nuestra oración al Príncipe de la paz, para que sostenga a los pueblos heridos por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación y de paz», prosiguió el sumo pontífice.
El domingo 22 de marzo, el papa había señalado que seguía «observando con consternación la situación en Oriente Medio, así como en otras regiones del mundo desgarradas por la guerra y la violencia».
«No podemos guardar silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas inocentes de estos conflictos. Lo que les hiere a ellos hiere a la humanidad entera. La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un clamor ante Dios», añadió el papa.
Internacionales
«Estamos bien», dice Maduro en primer mensaje desde prisión en EE. UU.
El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar «bien» en un mensaje publicado este sábado en redes sociales, el primero desde que fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico.
Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses durante una incursión militar del 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas.
Está recluido junto a su esposa, Cilia Flores, también detenida en esa operación, en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn.
«Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente», escribió Maduro en la víspera de la Semana Santa, una fecha de gran importancia espiritual en este país de mayoría católica.
«Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones», añadió. «Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente».
Maduro está aislado en una celda sin internet ni periódicos, con acceso al patio una hora al día. Una fuente cercana al mandatario contó a la AFP que se le permite hablar por teléfono con su familia y abogados por un máximo de 15 minutos.
No está claro si Maduro dictó el mensaje a su equipo o aprobó su contenido, aunque en efecto lo firma junto a Flores.
El gobernante depuesto compareció el jueves con Flores ante un tribunal federal en Nueva York, en la que el juez rechazó un pedido de la defensa de desestimar los cargos.
El mensaje fue publicado en X y la plataforma de mensajería Telegram, donde hasta ahora solo aparecía a diario un conteo de los días de «secuestro».
Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito», ha dicho en actos públicos que su padre está bien, sereno e incluso que estaba ejercitándose en prisión.
Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la caída de Maduro, no se hizo eco hasta ahora del mensaje. Tampoco la mayoría de sus ministros.
Rodríguez gobierna bajo presión de Donald Trump y dio un vuelco para acercarse a Washington. También ha desmontado en casi tres meses la estructura del gobierno de Maduro.
La mandataria tampoco hizo mención al juicio en Nueva York en sus últimas apariciones en televisión. Solo el viernes pidió una oración por Maduro y Flores en un acto con evangélicos, muy cercanos al gobernante derrocado.
Internacionales
Arrestado hombre por atropello a peatones con vehículo en Inglaterra
La policía británica anunció el sábado que arrestó a un hombre después de que un vehículo atropelló a peatones en una ciudad del centro de Inglaterra, donde varias personas resultaron gravemente heridas.
La policía de Derby, a unos 200 km al norte de Londres, publicó en Facebook que un Suzuki Swift golpeó a varias personas en la localidad a las 21H30 (locales y GMT) del sábado.
Paramédicos atendieron a los heridos en el sitio antes de trasladarlos al hospital, sin precisar cuántos sufrieron lesiones.
Las autoridades detuvieron un vehículo que consideran estuvo involucrado en el atropello y arrestaron al conductor, un hombre de una treintena de años.
La policía hizo un llamado a testigos a apoyar la investigación, que indicó se encuentra en una fase «preliminar», sin dar detalles sobre los motivos o la posibilidad de un ataque intencional.