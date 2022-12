Autoridades en Ohio buscan a padre que puso a su bebé recién nacido en el horno para incinerarlo

Michael Valva, ex oficial de policía NYPD, fue sentenciado ayer a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra, según la acusación en Long Island.

“Ante una sala del tribunal abarrotada, Valva se derrumbó al expresar remordimiento: ´Estoy lleno de vergüenza, roto y afligido´, dijo, mientras comparecía ante el juez William Condon en el Tribunal Penal de Suffolk en Riverhead. ´Amaba a Thomas con todo mi corazón´… No quería que mi hijo muriera”, citó Pix11.

Former NYPD officer Michael Valva was sentenced to 25 years to life in prison on Thursday for the hypothermia death of his 8-year-old son, Thomas, in 2020. pic.twitter.com/HxwgPKRDMr