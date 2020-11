POLÉMICA | Futbolista femenina se sienta en pleno minuto de silencio en memoria de Maradona

Un inusual acto simbólico realizó Paula Dapena, de 24 años y jugadora del club Viajes Interrías FF de la 3ª división femenina española, quien se negó a homenajear a Diego Maradona como gesto feminista en un amistoso contra el Deportivo La Coruña.

El hecho ocurrió cuando sus compañeras y sus adversarias se mantuvieron en línea, de pie, para guardar un minuto de silencio en homenaje a la leyenda del fútbol, quien perdió la vida el miércoles a los 60 años y Paula decidió mejor sentarse y de espaldas.

Paula Dapena estuvo sentada y dando la espalda a la grada, en el sentido contrario a sus compañeras, como gesto visible de disconformidad.

La futbolista que se negó al minuto de silencio por Maradona: "No se guarda por las víctimas, menos por el abusador"https://t.co/80sA6G6SNm pic.twitter.com/CXtSQ74PTO — MARCA (@marca) November 29, 2020

Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas”, dijo la futbolista al diario web gallego Pontevedra Viva, en conmemoración del reciente Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Para ser jugador, hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades”, dijo a Pontevedra Viva.

Sin embargo, la futbolista reconoció las habilidades futbolísticas espectaculares” del astro argentino, pero afirmó que “no se le puede perdonar todas las barbaridades que cometió” fuera de la cancha.