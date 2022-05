VIDEO | Antonela Roccuzzo toma el sol y presume de su figura con un Lionel Messi despreocupado ante los rumores de la MLS 

Maripily Rivera es considerada desde hace varios años como una de las celebridades puertorriqueñas más queridas de las redes sociales que en cada oportunidad aprovecha su cuenta de Instagram para levantar varios grados la temperatura con fotografías muy sensuales.

En una reciente instantánea, la presentadora y actriz aparece posando sentada en una silla, con las piernas cruzadas y un brazo levantado, mientras luce sus voluptuosos atributos con tacones y diminuta lencería de encaje y transparencias color verde neón. Prendas que le favorecieron para resaltar su espectacular tono de piel color canela.

“A estas alturas de mi existencia el punto no es si me voy a quedar sola o no, sino qué tipo de hombre que estoy dispuesta a subir al tren de mi vida… 🚂🚃💨”, aseguró como epígrafe en la postal que desató decenas de buenos comentarios.

“Estás buenísima y riquísima 🔥🔥”, “Qué bello te queda ese color 😍😍 Aunque todo lo que te pones te queda súper bien ❤️” y “Sexy y guapa como siempre @maripilyoficial ❤️🤗😘”, son por mencionar algunos de los halagos que le dejaron a la boricua.

Por si no fuera suficiente, a través de un breve video, Maripily Rivera hizo de las suyas y modeló para la cámara un atrevido bikini que en sus curvas se mira muy pequeñito.