¿Reconciliados? Madre de Justin Bieber le dedica emotivo mensaje por su cumpleaños
Justin Bieber celebró su 32° cumpleaños, y una de las felicitaciones que más llamó la atención fue la de su madre, Pattie Mallette, quien compartió un mensaje emotivo dedicado a su hijo en sus redes sociales.
En su publicación, Mallette destacó el amor, orgullo y admiración que siente por el cantante, recordando momentos especiales y expresando sus mejores deseos para esta nueva etapa en su vida.
El mensaje fue acompañado de fotografías y palabras que resaltaron el vínculo familiar entre madre e hijo, lo que rápidamente generó reacciones emotivas entre fans y figuras públicas.
«Hace 32 años, mi vida cambió para siempre. Te convertiste en mi hijo, mi corazón y mi mayor lección de amor. Nada ha vuelto a ser igual. Has vivido en mi corazón desde entonces», escribió la mamá de Justin.
A lo largo de su carrera, Bieber ha recibido muestras constantes de cariño de parte de su familia, y esta felicitación por su cumpleaños 32 no fue la excepción, reforzando la conexión cercana que mantiene con su madre a pesar de los desafíos y éxitos que ha vivido desde su temprano ascenso a la fama.
Ozzy Osbourne, la leyenda del heavy metal, es recordado con un tributo en los BRIT Awards 2026
El legado de Ozzy Osbourne fue recordado con un emotivo homenaje durante los BRIT Awards 2026, en una ceremonia que rindió tributo póstumo a una de las figuras más influyentes en la historia del rock y el heavy metal.
El artista, fallecido en 2025, recibió el reconocimiento a su trayectoria en una noche marcada por la emoción y la celebración de su impacto musical. Se le otorgó el Premio a la trayectoria.
En la gala se realizó un concierto especial dedicado a su memoria, que incluyó un arreglo al tema «No More Tears», la canción de su emblemático álbum «No More Tears», considerado uno de los trabajos más representativos de su carrera.
La actuación reunió a músicos que acompañaron al artista a lo largo de los años, en un tributo que contó con la participación de Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos y Zakk Wylde, quienes formaron parte de su banda.
El momento estuvo liderado por Robbie Williams, quien fue invitado para encabezar este homenaje.
La presentación se convirtió en uno de los segmentos más memorables de la noche, destacando la influencia de Osbourne y su legado como uno de los grandes pioneros del género.
Beto Cuevas alza su voz con «Respira Vol. 1»
Beto Cuevas vuelve a su andar musical tras tomar una bocanada de aire y alzar su voz, ahora con el lanzamiento de su nuevo álbum «Respira Vol. 1», volviendo a marcar un estilo propio dentro de la escena del rock en América Latina.
El disco completo se dividirá en dos volúmenes, con el primero de ellos llegando a plataformas digitales este viernes. Compuesto por cuatro canciones, Beto Cuevas retomar su lugar como uno de los mejores compositores del continente y de habla hispana.
Previamente, en noviembre del año pasado, el cantautor chileno lanzó el sencillo «Respira», junto a un videoclip oficial dirigido por Agustín Speroni y con el propio Cuevas como protagonista, retomando el mensaje de una canción que busca ser un clamor de libertad para las almas que viven en el caótico mundo real de hoy en día.
Cuevas comentó horas antes del lanzamiento de dicho sencillo y video un poco sobre la canción por medio de un live en redes sociales, donde destacó el mensaje de la letra y el objetivo con el que fue lanzado este nuevo tema.
«Esta canción nació de ese momento. Un momento mío… que ahora también es nuestro. El video y la canción ya están disponibles en todas las plataformas. Si pasan a escucharlo, a verlo, a sentirlo, me encantaría leerlos. Sus mensajes siempre me acompañan más de lo que imaginan. Son parte de este camino, y este lanzamiento también es para ustedes», comentó a sus seguidores.
Ahora, con el álbum completo, en su primera parte, llegando a todas las plataformas, ese clamor de libertad creativa encuentra un eco y una respuesta en los miles de fans que han seguido su trayectoria, tanto como solista así como también siendo parte del icónico grupo «La Ley».
Rafael Amaya podría protagonizar serie producida por Emma Coronel
El actor Rafael Amaya vuelve a las narcoseries de mano de la mismísima esposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán, ya que no solo dará vida al capo de las drogas, también será productor de la nueva serie junto con la pareja del ahora narcotraficante preso.
Amaya protagonizará y será productor ejecutivo de una serie bilingüe, contada desde la perspectiva de la esposa de Guzmán, Emma Coronel Aispuro, y centrada en su vida junto a su esposo.
Como productores ejecutivos, además del histrión, también se incluye a Coronel y su socia productora, Maritza Ramos, todo esto por medio de las empresas Amaya Productions y Zero Gravity Management («El Contador 1 y 2», «Ozark»).
Aunque el anunció ya fue confirmado por el portal Deadline.com, lo que también mencionó es que aún buscan un guionista para la emisión.
Guzmán es exlíder del cártel de Sinaloa condenado en un tribunal federal estadounidense en 2019 por múltiples cargos de narcotráfico y asociación delictuosa. En tanto, su esposa, Emma Coronel, cumplió tres años de prisión tras declararse culpable de narcotráfico y lavado de dinero. Fue liberada en 2023.
La serie, aún sin título, se describe como un drama criminal ficticio que explorará temas de poder, lealtad y supervivencia a través del viaje personal de la exreina de belleza de Sinaloa.