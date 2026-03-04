¿Reconciliados? Madre de Justin Bieber le dedica emotivo mensaje por su cumpleaños

Beto Cuevas vuelve a su andar musical tras tomar una bocanada de aire y alzar su voz, ahora con el lanzamiento de su nuevo álbum «Respira Vol. 1», volviendo a marcar un estilo propio dentro de la escena del rock en América Latina.

El disco completo se dividirá en dos volúmenes, con el primero de ellos llegando a plataformas digitales este viernes. Compuesto por cuatro canciones, Beto Cuevas retomar su lugar como uno de los mejores compositores del continente y de habla hispana.

Previamente, en noviembre del año pasado, el cantautor chileno lanzó el sencillo «Respira», junto a un videoclip oficial dirigido por Agustín Speroni y con el propio Cuevas como protagonista, retomando el mensaje de una canción que busca ser un clamor de libertad para las almas que viven en el caótico mundo real de hoy en día.

Cuevas comentó horas antes del lanzamiento de dicho sencillo y video un poco sobre la canción por medio de un live en redes sociales, donde destacó el mensaje de la letra y el objetivo con el que fue lanzado este nuevo tema.

«Esta canción nació de ese momento. Un momento mío… que ahora también es nuestro. El video y la canción ya están disponibles en todas las plataformas. Si pasan a escucharlo, a verlo, a sentirlo, me encantaría leerlos. Sus mensajes siempre me acompañan más de lo que imaginan. Son parte de este camino, y este lanzamiento también es para ustedes», comentó a sus seguidores.

Ahora, con el álbum completo, en su primera parte, llegando a todas las plataformas, ese clamor de libertad creativa encuentra un eco y una respuesta en los miles de fans que han seguido su trayectoria, tanto como solista así como también siendo parte del icónico grupo «La Ley».

