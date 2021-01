FOTOS – VIDEO | JLO sorprende con su esbelta figura en un día de playa

Jailyne Ojeda se ha convertido en una de las influencers con más seguidores en Instagram y ella sabe agradecer el cariño de sus fans con toda clase de publicaciones que desatan las más bajas pasiones.

En esta oportunidad, la joven que está por cumplir 23 años, acaparó miradas gracias a una serie de fotografías donde se le puede ver mostrando su retaguardia con sensuales modelitos que van desde vestidos, un bodysuit y hasta un diminuto traje de baño.

“16,17,18,19,20,21,22 And I’ll be 23 this Saturday January 9th ❤️ who follows me since I was 16?! Be honest 😂”, preguntó en las imágenes que tienen más de 476 mil likes.

Antes de terminar el 2020, la mexicana dio de qué hablar al subir varias postales en bikini durante sus vacaciones en Maldivas.

