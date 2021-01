FOTOS | Lourdes Munguía, goza su eterna juventud y destronando a Maribel Guardia

Cardi B hizo de las suyas y elevó la temperatura de sus casi 81 millones de seguidores de Instagram con una fotografía en las que una vez más se mostró atrevida y muy sensual.

Hace unos días, la popular rapera decidió inicial el 2020 posando con un bikini de tono rosa brillante que en ella luce un poco pequeño debido al tamaño de sus prominentes curvas.

“This will be my last week of eating everything I want 😩” comentó la también actriz en la imagen que hasta el momento tiene más de cinco millones de ‘me gusta’.

Previamente, Cardi compartió con dos postales en las que exhibió sus encantos por delante y por detrás, con un ajustado vestido de tela transparente.

