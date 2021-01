FOTOS – VIDEO | El poderoso body nude de Lis Vega para promocionar su OnlyFans

Muchas celebridades decidieron empezar el año mandando mensajes de buenos deseos a sus seguidores a través de sus redes sociales. Anastasiya Kavitko no fue la excepción y demás aprovechó para mostrar un poco sus encantos

En un par de imágenes que compartió en Instagram, la llamada Kim Kardashian rusa lució sus voluptuosas curvas posando de espalda y de perfil con un ajustado vestido que llamó la atención por el sexy escote en la parte de atrás y sobre los costados de la prenda.

“Happy new year everyone!❤️🎄🎁💫🍾wishing you everything the best!”, fue el epígrafe que la modelo incluyó en las fotos que sus fans agradecieron con más de 200 mil ‘me gusta’.

Ver Foto Acá.

En una publicación previa, Anastasiya apareció con una camiseta blanca cuyo tirante se deslizó hacía el brazo, dejando apreciar que no llevaba puesto sostén.

Ver Foto Acá.