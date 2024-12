Wanda Nara se desabrochó la camisa, se le vio todo y la fulminaron

Wanda Nara volvió a dar que hablar en las redes sociales. Esta vez, no fue por algo relacionado a Mauro Icardi y la China Suárez, que estarían empezando un romance a tres años del escandaloso encuentro que tuvieron París. La empresaria promocionó una marca bajo un método muy especial y desató una polémica que indignó a sus seguidores.

La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) se recostó en una silla, se desabrochó la camisa blanca y el busto quedó al aire, ya que no tenía corpiño. Los comentarios que recibió fueron letales. “Se te ve la teti”, “Grasa”, “Sos cualquiera”, “Cada día estás peor”, “No sabés comportarte”, “Ojalá que Mauro Icardi te saque la tenencia”, “El pudor es una palabra que no conocés”, “Cada día estas peor”, “Sos demasiado vulgar”, “Das pena”, “Ojalá la Justicia vea esto”, “¿Hacía falta mostrar el zonpe?”, le dijeron.

En varias ocasiones, Wanda Nara remarcó que sus cinco herederos no se enojan por la clase de postales que publica en Instagram porque saben qué clase de persona y mamá es. También explicó que todos están felices por su noviazgo con L-Gante, con quien se llevan muy bien, aunque al principio no lo aceptaban.

Esta semana, L-Gante y Wanda Nara desataron un gran revuelo en el Aeropuerto de Ezeiza. Antes de hacer el check-in, fueron interceptados por un grupo de periodistas que no solo buscó detalles sobre este romance que sorprendió a todos. La pareja también respondió sobre el video que apareció de la China Suárez y Mauro Icardi y la opinión del músico dejó muda a la empresaria.

“Cada uno hace lo que quiere. Les deseo lo mejor”, expresó. Por su parte, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) prefirió mantenerse al margen: “No tengo nada para decir de eso. No me sorprende nada”.

La actriz y el jugador del Galatasaray turco volvieron a coincidir en un popular boliche de Costanera Norte, donde bailaron con amigos y habrían estado a los besos. Sin embargo, hasta el momento no se filtró una foto que comprobara la pasión entre ellos, aunque la ex Casi Ángeles posó con un reloj Cartier que sería propiedad del rosarino.

