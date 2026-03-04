Internacionales -deportes
¿Un Mundial de fútbol con Irán? Una ecuación con varias incógnitas
El escenario de un boicot al Mundial por Irán surgió apenas unas horas después del inicio de la operación israeloestadounidense: el presidente de la Federación Iraní, Mehdi Taj, esgrimió esta hipótesis, precisando al mismo tiempo que la última palabra correspondería a las «autoridades deportivas».
«Estos acontecimientos no quedarán sin respuesta (…) Pero lo que es seguro por ahora es que, con este ataque y esta crueldad, no se puede contemplar la Copa del Mundo con esperanza», declaró el sábado el dirigente en la televisión iraní, añadiendo que todos los partidos del campeonato local habían sido suspendidos.
El «Team Melli», que se ha clasificado para la 7ª fase final de su historia, está encuadrado en el grupo G (junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda) con un partido previsto en Seattle y dos en Los Ángeles, donde vive una nutrida diáspora iraní desde la Revolución Islámica, en gran parte partidaria de la causa de la monarquía Pahlaví, derrocada en 1979.
¿Cuál es la posición de la FIFA?
La Federación Internacional de Fútbol se mantiene por el momento muy prudente ante la eventual ausencia de Irán en el Mundial.
«Hemos celebrado una reunión, pero todavía es demasiado pronto para comentar en detalle. Seguiremos atentamente la evolución de la situación, en todos los frentes, en todo el mundo», reaccionó el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom.
Según una fuente cercana al organismo, aún no se ha entablado ninguna conversación con la Federación Iraní sobre una posible retirada.
A menos de 100 días del partido inaugural de la competición, la situación en Irán resulta en cualquier caso sumamente incómodo para Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que no deja de exhibir su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump.
Máxime cuando el conflicto afecta también a otros países clasificados para el Mundial, como Arabia Saudita, Catar y Jordania, objetivo de los bombardeos iraníes.
¿Qué prevé el reglamento?
El boicot de uno de los equipos participantes en su competición estrella no es una situación contemplada por la FIFA en sus reglamentos.
Según una fuente cercana al organismo, «habrá que tomar una decisión específica de repesca» de otro equipo si se confirma la ausencia de Irán.
El artículo 6 del reglamento del Mundial 2026 menciona la noción de «fuerza mayor» y deja a los organizadores «plena discrecionalidad» para tomar «las (…) necesarias».
En caso de retirada o exclusión de un país, la FIFA dispone así de total libertad para reaccionar y «puede decidir sustituir a la asociación miembro participante en cuestión por otra asociación».
Una ausencia de Irán podría beneficiar lógicamente a un equipo de la zona asiática, que cuenta con un contingente de ocho clasificados para este primer Mundial con 48 selecciones.
Un noveno país asiático podría acceder si Irak lograra imponerse en la final del repechaje intercontinental el 31 de marzo en Monterrey (México).
Los iraquíes se integrarían entonces en el grupo de Francia junto con Noruega y Senegal.
¿Ha habido precedentes?
Si los Juegos Olímpicos ya han tenido que gestionar casos de boicot a lo largo de su historia -los más emblemáticos durante la Guerra Fría en 1980 en Moscú y en 1984 en Los Ángeles-, la Copa del Mundo de fútbol nunca ha vivido una situación así, aunque no faltaron amenazas.
La más destacada fue en 1978, cuando algunos jugadores quisieron protestar contra la dictadura militar en Argentina, pero el boicot no llegó nunca a materializarse.
Turquía, Escocia e India tuvieron que renunciar al Mundial de 1950 en Brasil, pero las motivaciones fueron financieras y esos tres países no fueron sustituidos.
Quedan los ejemplos de exclusión que han afectado a países en guerra: en 1992, Yugoslavia fue retirada por la UEFA del Campeonato de Europa debido al conflicto en los Balcanes y fue reemplazada por Dinamarca dos semanas antes del inicio del torneo.
Rusia y sus clubes, por otra parte, han sido suspendidos de todas las competiciones internacionales por la FIFA y la UEFA a raíz de la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022.
El brasileño Rodrygo sufre una grave lesión y se perderá el Mundial
«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha», informó el club español en un breve comunicado.
Aunque el club no precisa el tiempo de recuperación, en lesiones de este tipo los jugadores tardan un mínimo de seis meses para volver a jugar.
El atacante de 25 años se lesionó en el partido que su equipo disputó el lunes ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabeu y que concluyó con derrota blanca (0-1).
Había salido al terreno de juego en el minuto 55 tras una lesión que le había tenido apartado cinco partidos por una tendinitis.
Rodrygo se perfilaba como titular en la selección entrenada por Carlo Ancelotti si Neymar no disputa un Mundial en el que Brasil aspira a una sexta corona.
Perder a Rodrygo supone otro dolor de cabeza para el técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa, que tampoco puede contar con la estrella francesa Kilyan Mbappé por lesión.
Así, Arbeloa dispone solamente de los atacantes Vinicius Junior, Gonzalo García y Franco Mastantuono de cara al partido de octavos de final de la Liga de Campeones que se disputará la próxima semana contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu.
Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita tras los ataques iraníes a la embajada de EEUU
El delantero portugués Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita junto a su familia en un avión privado con destino a Madrid, en medio de bombardeos iraníes a la Embajada de Estados Unidos que profundizaron la tensión en Medio Oriente y encendieron alertas de seguridad para ciudadanos extranjeros.
Ronaldo reside en la capital saudí desde enero de 2023, cuando firmó contrato con Al-Nassr, pero el ataque con drones al edificio diplomático, ubicado en una zona cercana a su residencia, precipitó la decisión.
Varias plataformas de seguimiento aéreo registraron que un jet privado despegó desde Riad a las 20:00 y aterrizó en Madrid a la 1:32 del 2 de marzo, tras casi siete horas de vuelo. El trayecto incluyó el sobrevuelo de Egipto y el Mediterráneo antes de tocar suelo español.
Si bien no existe confirmación oficial sobre los pasajeros, el vuelo fue vinculado al entorno del capitán de Portugal. La aeronave señalada es un Bombardier Global Express XRS personalizado con la marca CR7.
En 2024, el futbolista incorporó además un Global Express 6500 valuado en 61 millones de libras, luego de vender el Gulfstream G200 adquirido en 2015. El modelo cuenta con autonomía intercontinental, capacidad para hasta 15 o 19 pasajeros según configuración, dormitorio con cama doble y zona de ducha independiente.
Ronaldo también está atravesando una lesión muscular sufrida ante Al-Fahya, y la Confederación Asiática de Fútbol confirmó la reprogramación de partidos de la AFC Champions League Elite y otras competiciones en la región occidental, incluido el cruce que debía disputar su equipo.
En paralelo, surgieron dudas sobre la presencia de Irán en el Mundial 2026 ya que el reglamento establece que, ante una eventual baja o exclusión, el Consejo FIFA definirá el reemplazo respetando los cupos continentales. El seleccionado sustituto ocuparía el lugar en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con debut previsto el 15 de junio.
Real Madrid sufre un nuevo golpe: Pierde ante el Getafe en el Bernabéu
Un golazo de volea desde fuera del área del uruguayo, Martín Satriano, bastó al Getafe para vencer 1-0 este lunes el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.
La derrota, en la 26ª fecha de LaLiga, supone un paso atrás del conjunto blanco en su objetivo de lograr el título.
El equipo de Álvaro Arbeloa sigue en segunda posición, pero tras dos derrotas en las dos últimas fechas ve al Barcelona a cuatro puntos cuando quedan doce jornadas para el final.
Corría el minuto 39 de partido cuando del delantero nacido en Montevideo enganchó desde fuera del área una volea limpia con la diestra, que hizo estéril la estirada del arquero Thibaut Courtois. El balón le llegó de un despeje dividido de cabeza entre Tchouaméni y el también uruguayo Arambarri.
Aunque quedaba mucho partido por delante, y pese a que el Real Madrid gozó de claras ocasiones en el segundo tiempo, sobre todo sendos remates de cabeza de Rüdiguer y de Rodrygo, el Getafe (11º) demostró su fama justificada de equipo correoso al que cuesta hacerle un gol cuando se cierra atrás.
Con Kylian Mbappé en París para tratarse un esguince de rodilla, el Madrid salió de inicio con Gonzalo García en ataque junto a la estrella brasileña Vinícius Júnior, que desaprovechó un mano a mano ante el arquero visitante David Soria en el primer tiempo.
En el tiempo añadido, el Real Madrid perdió por roja directa al volante argentino Franco Mastantuono por presuntamente haberse dirigido en términos incorrectos al árbitro. Un minuto después fue el delantero del Getafe Adrián Liso el que tomó el camino de los vestuarios por doble amarilla, la segunda por alejar el balón después de que el árbitro cortase el juego.
El Real Madrid no transmite buenas sensaciones a ocho días de recibir también en el Bernabéu al Manchester City en octavos de Champions. El plantel se fue entre pifias del Bernabéu.