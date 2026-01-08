Nacionales -deportes
Ultramaratonistas correrán más de 160 kilómetros en las montañas de Chalatenango
Este 6, 7 y 8 de febrero, atletas nacionales y extranjeros correrán hasta 160 kilómetros en las montañas de los distritos de La Palma, San Ignacio, Cítala y San Fernando, Chalatenango, El Salvador, como parte de la Ultra Maratón El Salvador (ULTRAES), organizada por Corriendo por la Vida.
La séptima edición de la carrera tendrá distancias de 2K, 5K, 12K, 25K, Ultra Distancias 50K, 80K, 105K y 100 Millas, en donde los participantes recorrerán diferentes tipos de terrenos, con climas variables, zonas donde la naturaleza ofrece toda su belleza, por lo que es obligación del atleta cuidarla y respetarla.
La competencia, en la que corren hasta 100 millas, la hace única a escala centroamericana, debido a que ningún otro país en la región tiene esa larga distancia. Además, brinda puntos ITRA y puntos para la UTMB.
En el caso de los puntos ITRA son una manera de clasificar las carreras con base a una serie de criterios objetivos, como su desnivel, el número de vueltas a un circuito, o lógicamente, su distancia, que intentan valorar la dificultad de esta.
«La Ultra Maratón El Salvador es la carrera de montaña más completa y de proyección internacional del país. Nació en 2018 como una opción para correr largas distancias, teniendo como epicentros los municipios de La Palma y San Ignacio», detalla el organizador, Elizar Rivas.
A lo largo de su historia, UltraEs ha tenido participación de los mejores corredores nacionales de Centroamérica, así como de atletas de diversas partes del mundo, incluyendo Europa, Asia y América del Norte, quienes en 2026 vienen a cumplir sus metas en este desafío.
Rivas indica que la competencia se realiza en dos de las cumbres más altas de El Salvador: el Cerro Miramundo y el Pital, que con 2,730 metros sobre el nivel del mar es la cumbre más elevada del país. Además, los participantes pasan por lugares icónicos como la Peña de Cayaguanca, la famosa Piedra Rajada y el mítico Cerro de Chuntrum.
Los interesados pueden visitar https://ultramaratonelsalvador.com.sv/ para mayores detalles de las inscripciones y sus respectivos precios.
Mejoras en seguridad han impulsado el evento
Rivas menciona que la situación de inseguridad por la que atravesó el salvador en años anteriores complicaba la participación de los atletas, tanto nacionales como extranjeros, sin embargo, eso cambió con la puesta en marcha de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.
«Hoy más que nunca es mucho más seguro, entonces todo eso ha ayudado. El tema de seguridad y otras políticas creo que han ayudado a que el país sea más atractivo, eso también nos beneficia a todos los rubros que tienen que ver con turismo y el “trailrrunning”. La organización de eventos está muy ligadas al tema turismo y eso creo que es un gran beneficio para nosotros como país», enfatizó.
Nacionales -deportes
Al balón: viralizan brutal agresión en el fútbol aficionado de El Salvador
Usuarios de redes sociales viralizaron una brutal agresión ocurrida en un partido de un torneo aficionado.
En el video se aprecia que un futbolista se queja de haber recibido un fuerte golpe en el rostro, sin que aparentemente se haya marcado la incorrección del rival.
En un segundo instante se aprecia que se acerca un futbolista rival a pedirle disculpas, probablemente porque era quien lo golpeó.
Lejos de aceptar la disculpa, el primer futbolista lanzó un puñetazo que impactó con el rostro del rival que cayó inmediatamente al engramillado.
Tras la nueva agresión el juez central se dirigió hacia los protagonistas y les mostró la tarjeta roja a ambos.
Nacionales -deportes
Yamil Bukele deja la Fesabal
El presidente del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, expuso que oficialmente ha dejado la presidencia de la Federación Salvadoreña de Baloncesto. Su renuncia se hizo efectiva el 12 de diciembre, y desde entonces ya no tiene la toma de decisiones en el ente rector del deporte de la cesta y la pelota.
Bukele mencionó que su renuncia obedece al cumplimiento de la normativa del fútbol nacional, que le impide ostentar dos cargos federativos. Fue presidente de la Fesabal desde el año 2013, y en su carta de despedida expuso algunos de los logros que se obtuvieron.
Entre los logros más destacados están la creación de la Liga Mayor de Baloncesto y la Liga Mayor de Baloncesto Femenino, que al día de hoy han potenciado el talento de muchos atletas, inclusive nutriendo a las selecciones nacionales de básquetbol salvadoreñas. Estas ligas permitieron la descentralización del baloncesto en San Salvador, llevando las acciones a más municipios y departamentos donde se constituyeron equipos profesionales.
También trabajó por la creación de la Liga de Desarrollo, y el renacimiento del baloncesto juvenil, dos modalidades que han fortalecido el talento base para futuras generaciones.
También, desde 2022, se ha desarrollado el Tour Nacional de Baloncesto 3×3, una categoría novedosa que ha tenido buena aceptación entre los amantes de este deporte. Se probó como deporte de exhibición en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.
Otro de los logros ha sido la venida de torneos internacionales de baloncesto a El Salvador, con equipos y selecciones de gran nivel que han brindado espectáculos para la afición salvadoreña.
Nacionales -deportes
La Selecta se mantiene en el puesto 100 en el ranking de la FIFA
La Selecta cerró el año sin reacción el ranking FIFA. En la última actualización, la Selección de El Salvador se quedó ubicado en el puesto 100 mundial y número 12 a nivel de CONCACAF.
La última actualización se realizó este 22 de diciembre y fue publicado en el sitio web de la FIFA.
Por el momento, la Selección salvadoreña no tiene planificado ninguna actividad, para el inicio del próximo año.
Sin embargo, existen rumores de que podrían enfrentar a la selección Argentina.