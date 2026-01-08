Principal
Embajada de Estados Unidos en El Salvador celebrará 250 años de la Declaración de Independencia
Estados Unidos celebrará 250 años de historia, el 4 de julio; y en ese marco la embajada estadounidense en El Salvador dará a conocer el próximo lunes el lanzamiento de la campaña «Freedom 250».
La sede diplomática adelantó que como parte de la celebración se contará con la «39th Army Band», de New Hamsphire, que tocará en vivo reconocidos éxitos musicales.
«Somos la banda 39 de New Hamsphire, Estados Unidos, y estaremos con ustedes el 31 de enero para empezar a celebrar los 250 años de Estados Unidos de Norteamérica», comenta uno de los músicos militares mediante video compartido en redes sociales de la embajada.
En Estados Unidos, el presidente, Donald Trump, anunció una serie de actividades culturales, deportivas y de entretenimiento familiar relacionadas con esta conmemoración en diferentes ciudades.
«El 4 de julio de 2026, los Estados Unidos de América conmemorarán y celebrarán el semicentenario, el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Este extraordinario hito histórico, conocido como «Freedom 250″, marca un cuarto de milenio desde que se adoptó el documento fundacional, que estableció los principios sobre los que se construyó la nación», indicó previamente la sede norteamericana en El Salvador.
Principal
Motociclista con 317° de alcohol provoca accidente en San Miguel y es capturado por la PNC
La Policía Nacional Civil reportó la captura de Gerónimo Alfonso Olivares Villegas, quien manejaba en estado de ebriedad y ocasionó un accidente de tránsito sobre la 4ª avenida Norte y 8ª calle oriente, en San Miguel, durante la madrugada de este jueves.
De acuerdo con el reporte policial tras realizar las pruebas de alcohol, Olivares Villegas conducía con 317° y se trasladaba en una motocicleta cuando colisionó con un vehículo, dejando solamente daños en el otro automotor.
La PNC informa que este motociclista irá a prisión, pagará una multa de $150, así como la suspensión por un año de la licencia de conducir, y la posterior aprobación de un curso de seguridad vial. Asimismo, responderá por los daños causados.
Este es el primer accidente de tránsito reportado por la policía en los últimos dos días, luego que el 6 de enero un camión que transportaba bebidas embotelladas chocó contra otros vehículos en la carretera al puerto de La Libertad, dejando cinco personas lesionadas.
Entretanto, por conducción peligrosa, el primero en los últimos tres días, tras el arresto de Giovanni Alexander Trujillo Regalado, de 45 años, quien chocó contra otro vehículo cuando manejaba con 281° de alcohol sobre la 3ª calle Poniente, en Mejicanos, San Salvador Centro.
Internacionales
Petro y Trump acordaron «acciones conjuntas» para combatir al ELN en Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense Donald Trump acordaron realizar «acciones conjuntas» para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, dijo el jueves el ministro del Interior colombiano Armando Benedetti.
Tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y amenazas de posibles acciones militares en Colombia, Petro y Trump bajaron el tono en una llamada telefónica el miércoles por la noche, la primera entre ambos mandatarios.
Trump y Petro «se comprometieron a hacer acciones conjuntas» contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desafía al gobierno de Petro con constantes ataques y secuestros de uniformados tras fallidas negociaciones de paz, dijo Benedetti en entrevista con Blu Radio.
En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio, en lo que llamó un «paro armado» para responder a «las amenazas de intervención de Trump».
En la llamada, el izquierdista Petro aceptó una invitación de Trump para una reunión en Washington y le pidió «que se ayudara a golpear duro al ELN en la frontera» con Venezuela, aseguró Benedetti.
Según el ministro, los guerrilleros «siempre terminaban en Venezuela» tras combates con la fuerza pública colombiana. «Había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no», sostuvo.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
Para Benedetti, es necesario que los guerrilleros «también sean atacados en la retaguardia cuando son atacados aquí».
Petro intentó sin éxito negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de su política para desmovilizar a todos los grupos armados mediante el diálogo.
Los diálogos con el ELN están suspendidos tras una ofensiva de los rebeldes contra combatientes de otra guerrilla en una zona fronteriza conocida como el Catatumbo, hace un año, que dejó un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.
Internacionales
Fuertes vientos y nevadas ponen en alerta a varios países europeos
Una parte de Europa se preparaba este jueves para afrontar fuertes inclemencias meteorológicas, debido a la tormenta Goretti en el Reino Unido y Francia, y a la tormenta de nieve Elli en Alemania.
Con rachas de viento que se anuncian «excepcionales», según la agencia meteorológica británica (Met Office), la tormenta Goretti, acompañada de nevadas, barrerá el Reino Unido a partir del final de la jornada del jueves y alcanzará las costas francesas.
En el Reino Unido, donde importantes nevadas podrían afectar al sur y al centro del país -con hasta 30 centímetros en las Midlands—, el jefe de previsiones del Met Office, Neil Armstrong, advirtió que la tormenta Goretti presenta «riesgos múltiples».
Los vientos más violentos deberían golpear el oeste de Cornualles y las islas Sorlingas, donde las rachas podrían alcanzar hasta 160 km/h.
En Francia, ya afectado por un episodio de nieve a comienzos de semana, se esperan rachas de hasta 160 km/h en el departamento de La Mancha (norte), que se encuentra bajo la alerta meteorológica de nivel más alto y donde las escuelas permanecerán cerradas el viernes.
También se emitieron alertas en una treintena de departamentos del noroeste.
Alemania se prepara para una tormenta de nieve. Varias ciudades del norte del país, entre ellas Hamburgo y Bremen, tienen previsto cerrar las escuelas el viernes debido al paso de la tormenta Elli, que vendrá acompañada de fuertes vientos desde la noche del jueves al viernes.
La tormenta debe barrer todo el país, afectando especialmente al norte y al noreste, donde se esperan hasta 15 centímetros de nieve.
Las temperaturas mínimas deberían caer este fin de semana hasta los -10 grados, e incluso hasta -20 grados de forma local, precisó a la AFP Andreas Walter, meteorólogo del servicio nacional de meteorología (DWD).
El episodio es excepcional en comparación con los últimos inviernos suaves en Alemania, «consecuencia del calentamiento climático», explicó a la AFP.
En contraste, el Instituto Meteorológico de Noruega indicó el jueves que el archipiélago de Svalbard, en pleno corazón del Ártico, registró la temperatura más alta del país, por encima de cero. Y el 22 de diciembre, en Longyearbyen, su capital, hizo más calor que en Sevilla.