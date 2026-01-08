Principal
Destacan implementación de IA en salud
Nelson Flores, especialista en administración pública, consideró que la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en los servicios de salud ha permitido reducir procesos administrativos y la carga laboral a médicos en consulta externa.
«La Inteligencia Artificial en los sistemas de salud, de alguna u otra forma vienea descargar procedimientos. En los hospitales, la administración pública estaba tan llena de burocracia, donde muchas veces por cinco personas tenía que pasar documentación para que usted la recibiera, y talvez solo una era necesaria», dijo.
Destacó que la aplicación DoctorSV ha descongestionado la consulta externa en los hospitales.
«La plataforma Doctor SV vino a reducir las exigencias y las demandas, especialmente en la parte que le llamamos nosotros “de consulta externa” donde se aglomeraba la gente, donde no se abastecía. Los médicos tenían que hacer jornadas exageradamente largas atendiendo a veces hasta 300 personas en un solo día», señaló.
Nacionales -deportes
Ultramaratonistas correrán más de 160 kilómetros en las montañas de Chalatenango
Este 6, 7 y 8 de febrero, atletas nacionales y extranjeros correrán hasta 160 kilómetros en las montañas de los distritos de La Palma, San Ignacio, Cítala y San Fernando, Chalatenango, El Salvador, como parte de la Ultra Maratón El Salvador (ULTRAES), organizada por Corriendo por la Vida.
La séptima edición de la carrera tendrá distancias de 2K, 5K, 12K, 25K, Ultra Distancias 50K, 80K, 105K y 100 Millas, en donde los participantes recorrerán diferentes tipos de terrenos, con climas variables, zonas donde la naturaleza ofrece toda su belleza, por lo que es obligación del atleta cuidarla y respetarla.
La competencia, en la que corren hasta 100 millas, la hace única a escala centroamericana, debido a que ningún otro país en la región tiene esa larga distancia. Además, brinda puntos ITRA y puntos para la UTMB.
En el caso de los puntos ITRA son una manera de clasificar las carreras con base a una serie de criterios objetivos, como su desnivel, el número de vueltas a un circuito, o lógicamente, su distancia, que intentan valorar la dificultad de esta.
«La Ultra Maratón El Salvador es la carrera de montaña más completa y de proyección internacional del país. Nació en 2018 como una opción para correr largas distancias, teniendo como epicentros los municipios de La Palma y San Ignacio», detalla el organizador, Elizar Rivas.
A lo largo de su historia, UltraEs ha tenido participación de los mejores corredores nacionales de Centroamérica, así como de atletas de diversas partes del mundo, incluyendo Europa, Asia y América del Norte, quienes en 2026 vienen a cumplir sus metas en este desafío.
Rivas indica que la competencia se realiza en dos de las cumbres más altas de El Salvador: el Cerro Miramundo y el Pital, que con 2,730 metros sobre el nivel del mar es la cumbre más elevada del país. Además, los participantes pasan por lugares icónicos como la Peña de Cayaguanca, la famosa Piedra Rajada y el mítico Cerro de Chuntrum.
Los interesados pueden visitar https://ultramaratonelsalvador.com.sv/ para mayores detalles de las inscripciones y sus respectivos precios.
Mejoras en seguridad han impulsado el evento
Rivas menciona que la situación de inseguridad por la que atravesó el salvador en años anteriores complicaba la participación de los atletas, tanto nacionales como extranjeros, sin embargo, eso cambió con la puesta en marcha de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.
«Hoy más que nunca es mucho más seguro, entonces todo eso ha ayudado. El tema de seguridad y otras políticas creo que han ayudado a que el país sea más atractivo, eso también nos beneficia a todos los rubros que tienen que ver con turismo y el “trailrrunning”. La organización de eventos está muy ligadas al tema turismo y eso creo que es un gran beneficio para nosotros como país», enfatizó.
Principal
Embajada de Estados Unidos en El Salvador celebrará 250 años de la Declaración de Independencia
Estados Unidos celebrará 250 años de historia, el 4 de julio; y en ese marco la embajada estadounidense en El Salvador dará a conocer el próximo lunes el lanzamiento de la campaña «Freedom 250».
La sede diplomática adelantó que como parte de la celebración se contará con la «39th Army Band», de New Hamsphire, que tocará en vivo reconocidos éxitos musicales.
«Somos la banda 39 de New Hamsphire, Estados Unidos, y estaremos con ustedes el 31 de enero para empezar a celebrar los 250 años de Estados Unidos de Norteamérica», comenta uno de los músicos militares mediante video compartido en redes sociales de la embajada.
En Estados Unidos, el presidente, Donald Trump, anunció una serie de actividades culturales, deportivas y de entretenimiento familiar relacionadas con esta conmemoración en diferentes ciudades.
«El 4 de julio de 2026, los Estados Unidos de América conmemorarán y celebrarán el semicentenario, el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Este extraordinario hito histórico, conocido como «Freedom 250″, marca un cuarto de milenio desde que se adoptó el documento fundacional, que estableció los principios sobre los que se construyó la nación», indicó previamente la sede norteamericana en El Salvador.
Principal
Motociclista con 317° de alcohol provoca accidente en San Miguel y es capturado por la PNC
La Policía Nacional Civil reportó la captura de Gerónimo Alfonso Olivares Villegas, quien manejaba en estado de ebriedad y ocasionó un accidente de tránsito sobre la 4ª avenida Norte y 8ª calle oriente, en San Miguel, durante la madrugada de este jueves.
De acuerdo con el reporte policial tras realizar las pruebas de alcohol, Olivares Villegas conducía con 317° y se trasladaba en una motocicleta cuando colisionó con un vehículo, dejando solamente daños en el otro automotor.
La PNC informa que este motociclista irá a prisión, pagará una multa de $150, así como la suspensión por un año de la licencia de conducir, y la posterior aprobación de un curso de seguridad vial. Asimismo, responderá por los daños causados.
Este es el primer accidente de tránsito reportado por la policía en los últimos dos días, luego que el 6 de enero un camión que transportaba bebidas embotelladas chocó contra otros vehículos en la carretera al puerto de La Libertad, dejando cinco personas lesionadas.
Entretanto, por conducción peligrosa, el primero en los últimos tres días, tras el arresto de Giovanni Alexander Trujillo Regalado, de 45 años, quien chocó contra otro vehículo cuando manejaba con 281° de alcohol sobre la 3ª calle Poniente, en Mejicanos, San Salvador Centro.