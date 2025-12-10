Jetset
Tekashi 6ix9ine recibe tres meses de cárcel y llama la prisión su ‘campamento de entrenamiento’
Según documentos judiciales e informes obtenidos por TMZ Hip Hop, el artista fue condenado a tres meses de prisión, una decisión que sorprendió a muchos después de que la fiscalía solicitara una pena más severa por sus constantes violaciones a la libertad condicional. Pese a ello, el juez optó por una sanción reducida que el rapero deberá comenzar a cumplir el 6 de enero de 2026.
Durante la audiencia, el ambiente estuvo cargado de tensión. De acuerdo con TMZ, el juez no dudó en expresar su desaprobación hacia el comportamiento del rapero, llegando incluso a llamarlo “basura” antes de anunciar la sentencia. Aun así, evitó imponerle la pena máxima, lo que abrió paso a una reacción inesperadamente positiva por parte de Tekashi.
En declaraciones posteriores al medio especializado, 6ix9ine aseguró que considera el fallo “justo” y que planea convertir su estadía en prisión en una experiencia transformadora. Según dijo a TMZ, piensa asumir su condena como si fuera un “campamento de entrenamiento” y aprovechar el aislamiento para trabajar en su autodisciplina. Actualmente, explicó, pesa 86 kilogramos, pero su objetivo es reducirse hasta los 54 kilogramos consumiendo únicamente “una caja de galletas Oreo por día” mientras entrena intensamente.
El rapero, conocido tanto por su música como por sus controversias legales, también se refirió a las condiciones en las que espera cumplir su condena. TMZ reportó que Tekashi cree que será ubicado en una unidad de seguridad especial, debido a su historial como testigo colaborador. Sus declaraciones señalaron que, por su condición de “soplón”, podría estar aislado del resto de la población carcelaria. Aun así, insistió en que nunca ha sido atacado dentro de una prisión y que no anticipa problemas esta vez.
A las afueras del tribunal, 6ix9ine mantuvo su actitud desafiante, asegurando que saldrá mentalmente fuerte y con más disciplina que antes. Sus palabras se suman a una larga lista de declaraciones polémicas que han acompañado su carrera desde hace años, especialmente después de convertirse en una pieza clave para la justicia estadounidense en un sonado caso de crimen organizado.
Este nuevo fallo llega tras una serie de episodios que han marcado su vida legal desde 2020, cuando quedó bajo supervisión después de testificar contra miembros de los Nine Trey Gangsta Bloods. Su cooperación con la justicia redujo de manera significativa la pena que enfrentaba por cargos relacionados con crimen organizado. Sin embargo, desde entonces ha acumulado múltiples incidentes que han puesto en riesgo su libertad condicional.
Entre ellos se encuentran la posesión de cocaína y éxtasis, así como un caso en el que se declaró culpable de agredir a un hombre que lo llamó “soplón” en un centro comercial. Estos episodios fueron determinantes para que la fiscalía solicitara una pena mayor, argumentando un patrón de reincidencia y falta de respeto por las condiciones impuestas por el sistema judicial.
A pesar de ello, el juez decidió darle una sanción más leve, lo que genera opiniones divididas entre quienes consideran que ha recibido demasiadas segundas oportunidades y quienes creen que su colaboración pasada sigue influenciando las decisiones judiciales.
Con esta nueva condena, Tekashi 6ix9ine enfrenta otro capítulo turbulento en su carrera, marcada por ascensos meteóricos, controversias públicas y problemas judiciales recurrentes. Mientras tanto, él insiste en que aprovechará estos tres meses para transformarse física y mentalmente, aunque sus declaraciones como su peculiar dieta de “una caja de galletas Oreo por día” ya han generado debate y preocupación entre sus seguidores.
“El mensaje de los ángeles”: Villancicos con la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec y coreografía angelical de solistas de Irina Flores Art Studio & Academy
Este 12 de diciembre a las 6:30 p.m., la Navidad desciende en forma de música en Plaza Kalpataru con “El mensaje de los ángeles”, un concierto especial de villancicos a cargo de la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, heredera del legado artístico y pedagógico del maestro Ion Cubicec, figura fundamental del canto coral en El Salvador.
El programa propone un viaje sonoro por distintas épocas y tradiciones navideñas, interpretadas por voces profesionales y enriquecidas con la coreografía angelical de los solistas de Irina Flores Art Studio & Academy, que aportan una dimensión visual poética, espiritual y profundamente emotiva.
Entre las obras destacadas del repertorio se encuentran:
• “El Mensaje de los Ángeles” – A. Garaset
• “Oh Holy Night” – Adolphe Adam
• “Christmas Lullaby” – John Rutter
• “Mundo Feliz (Joy to the World)” – G. F. Händel
• “Noche de Paz” – Franz Gruber
• “El Niño del Tambor” – Simone Davis
• “Felices Pascuas” – Ion Cubicec
Estas obras, junto a villancicos tradicionales y contemporáneos, construyen una experiencia que celebra la esperanza, la paz y la unión, valores esenciales del espíritu navideño.
Una velada para todos los sentidos
La experiencia se completa con una atmósfera cálida y festiva. Durante la velada, el público podrá disfrutar de:
✨ Tradicionales postres navideños
✨ Crepas recién preparadas
✨ Chocolate caliente
✨ Nuestra bebida navideña de temporada
✨ Árbol de los deseos
✨ Rifas especiales
El Árbol de los Deseos será un espacio simbólico y participativo donde cada asistente podrá escribir, visualizar y entregar sus anhelos para el nuevo año. En esta noche mágica, la visualización se convierte en un acto de intención: una pausa consciente para sembrar esperanza, agradecer lo vivido y proyectar luz hacia el futuro, acompañados por la música que eleva y conecta.
El concierto se realizará en el entorno natural y acogedor de Plaza Kalpataru, propicio para el encuentro familiar, la contemplación y la celebración compartida.
🎟 Aporte: $7.00 (incluye bebida de cortesía)
📍 Lugar: Plaza Kalpataru
📅 Fecha: 12 de diciembre
🕡 Hora: 6:30 p.m.
“El mensaje de los ángeles” es una invitación a escuchar la Navidad, vivirla con todos los sentidos y permitir que la música y la intención transformen el corazón.
El Buki reaviva el amor de su novia con un romántico almuerzo en El Salvador
El mundialmente reconocidísimo cantautor, Marco Antonio, y su esposa, Cristy Solís, pasarón a almorzar a tierras cuscatlecas.
La esposa del intérprete de “Ladrón de buena suerte” confirmó a través de sus historias de Instagram que se encontraba en El Salvador junto a su marido.
“Aquí sigue la mata dando, pasando por El Salvador por un almuerzo”, dice Cristy Solís en un video que compartió en sus historias de Instagram.
En el video se aprecia el recorrido que hace la esposa del Buki hacia migración de El Salvador en el aeropuerto San Óscar Romero.
Empeora condición de Miss Jamaica por caída en ‘Miss Universo’
El mundo de los certámenes de belleza se encuentra en vilo tras el trágico accidente que sufrió la representante de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025 celebrada en Bangkok, Tailandia,.
La dramática caída, ocurrida el pasado mes de noviembre, ha dejado a la modelo en un estado de salud delicado que, según reportes, ha empeorado.
¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica?
La Dra. Gabrielle Henry sufrió el percance al finalizar su pasarela en traje de noche, cayendo por una abertura oculta en el escenario,. Las consecuencias del incidente fueron devastadoras: la concursante sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, además de una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas que la mantienen en cuidados intensivos desde el momento del suceso.
Ante la gravedad del diagnóstico, la organización Miss Universo emitió un comunicado urgente el lunes 8 de diciembre de 2025, confirmando que Henry será trasladada de vuelta a su país natal para continuar con su tratamiento,. En los próximos días, Miss Jamaica será acompañada por un equipo médico completo en un vuelo de repatriación especializado, siendo llevada directamente a un hospital cercano a su lugar de origen para continuar bajo vigilancia continua y especializada,.
En un gesto que ha sido aplaudido, la organización se ha comprometido a cubrir la totalidad de los gastos derivados de este lamentable suceso. Esto incluye los costos hospitalarios, el tratamiento, el proceso de rehabilitación, y el cargo del vuelo de repatriación médica. Además, Miss Universo cubrió los gastos de alojamiento y manutención de la madre y la hermana de Henry durante su estadía fuera de Jamaica. La modelo, que estaba brillando en el certamen, ahora lucha por su recuperación lejos de los reflectores.