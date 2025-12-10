Internacionales
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025; su hija lo recibe en Oslo
En una emotiva ceremonia celebrada este miércoles 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, Ana Corina Sosa Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en representación de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien no pudo asistir personalmente al evento por no haber llegado a tiempo a la capital noruega.
Horas antes de la entrega del galardón, Machado confirmó, a través de un audio difundido por el Comité Noruego del Nobel, que no lograría presentarse a la ceremonia oficial, aunque aseguró que viajaría igualmente a Oslo para participar en las actividades posteriores.
“Tan pronto llegue podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, que no veo desde hace dos años, y a tantos venezolanos-noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha”, expresó en un mensaje telefónico exclusivo divulgado por el comité organizador.
Debido a su ausencia, fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien subió al estrado para recibir el reconocimiento internacional que honra la trayectoria de la dirigente venezolana en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad en Venezuela.
La joven agradeció el premio en nombre de su madre y destacó el sacrificio personal que ha implicado su lucha política, así como el dolor del exilio, la separación familiar y la esperanza constante de cambio para su país.
¿Por qué María Corina Machado no recibió personalmente el Nobel de la Paz?
El Comité del Premio Nobel informó a través de sus redes sociales que Machado espera integrarse a los actos oficiales durante los días siguientes, aunque lamentablemente no pudo estar presente en la ceremonia principal.
“En la ceremonia, su hija la representará. Estén atentos a la ceremonia que comenzará en breve”, indicó el organismo horas antes del evento.
La entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado ha sido recibida por muchos venezolanos como un reconocimiento simbólico a la resistencia civil y al reclamo de elecciones libres en el país.
Mientras tanto, su llegada a Oslo en los próximos días será esperada como un momento de reencuentro familiar y de encuentro con la comunidad venezolana en el exterior, que sigue acompañando su causa desde lejos, pero con la misma firmeza.
Internacionales
Avioneta aplasta un vehículo tras realizar aterrizaje de emergencia sobre una carretera
Una persona resultó herida después de que una avioneta hiciera un aterrizaje de emergencia en la carretera I-95 de Florida y se estrellara contra un vehículo
La avioneta realizó el aterrizaje forzoso tras perder potencia en ambos motores, detallaron medios locales.
Se informó además que el avión tenía dos personas a bordo, un piloto de 27 años y un pasajero también de 27.
El avión impactó un vehículo conducido por una mujer de 57 años, quien sufrió heridas leves y fue trasladada a un hospital cercano.
El vuelo había partido de Merritt Island en un vuelo de instrucción antes de la falla del motor.
Internacionales
Capturan a sujeto con fuerte cargamento militar
En las últimas horas, las autoridades de la Policía Nacional de Guatemala, dieron con la captura de Cleofer Zoé Marroquín Pérez, de 40 años, a quién le incautaron un fuerte cargamento de armas y municiones y pretendía pasar por un punto ciego a México.
Según la información de las autoridades, la captura se realizó en el sector de Agua Zarca, Santa Ana Huista, del departamento de Huehuetenango. Al momento de su captura, el sujeto portaba un fusil AK-47, con un cargador y 30 municiones.
Tras un fuerte operativo en el sector, los agentes policiales localizaron 3 drones, uno de ellos estimado en Q. 200 mil ($2,500).
Además, se incautaron 4 fusiles AK-47, 1 pistola 9 mm, varias municiones de alto calibre, 12 tolvas para fusil, 4 radios portátiles, 2 chalecos antibalas, y un aproximado de 50 explosivos.
También, se decomisaron varias bombas incendiarias de fabricación casera, conocidas como bombas Molotov y varios fusibles de encendido pirotécnico de cerilla fría.
Internacionales
Tiroteo entre policías y delincuentes armados deja cinco fallecidos en Nuevo León
Un enfrentamiento armado entre policías estatales y delincuentes dejó un saldo de cinco fallecidos en el municipio de Los Ramones, ubicado en el estado de Nuevo León, en el norte de México.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que, durante el Operativo Muralla, los policías localizaron a los integrantes de la presunta organización criminal y, al sorprenderlos, estos atacaron a los uniformados, hecho ocurrido el pasado domingo.
De acuerdo con el informe policial, los agentes repelieron la agresión y en el intercambio de fuego cinco presuntos delincuentes perdieron la vida.
La corporación policial indicó que también en el procedimiento incautaron una camioneta, cinco armas largas, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.
En los sucesos una persona que presuntamente se encontraba secuestrada fue rescatada, detallaron las autoridades.