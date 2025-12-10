María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025; su hija lo recibe en Oslo

En una emotiva ceremonia celebrada este miércoles 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, Ana Corina Sosa Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en representación de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien no pudo asistir personalmente al evento por no haber llegado a tiempo a la capital noruega.

Horas antes de la entrega del galardón, Machado confirmó, a través de un audio difundido por el Comité Noruego del Nobel, que no lograría presentarse a la ceremonia oficial, aunque aseguró que viajaría igualmente a Oslo para participar en las actividades posteriores.

“Tan pronto llegue podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, que no veo desde hace dos años, y a tantos venezolanos-noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha”, expresó en un mensaje telefónico exclusivo divulgado por el comité organizador.

Debido a su ausencia, fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien subió al estrado para recibir el reconocimiento internacional que honra la trayectoria de la dirigente venezolana en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad en Venezuela.

La joven agradeció el premio en nombre de su madre y destacó el sacrificio personal que ha implicado su lucha política, así como el dolor del exilio, la separación familiar y la esperanza constante de cambio para su país.

¿Por qué María Corina Machado no recibió personalmente el Nobel de la Paz?

El Comité del Premio Nobel informó a través de sus redes sociales que Machado espera integrarse a los actos oficiales durante los días siguientes, aunque lamentablemente no pudo estar presente en la ceremonia principal.

“En la ceremonia, su hija la representará. Estén atentos a la ceremonia que comenzará en breve”, indicó el organismo horas antes del evento.

La entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado ha sido recibida por muchos venezolanos como un reconocimiento simbólico a la resistencia civil y al reclamo de elecciones libres en el país.

Mientras tanto, su llegada a Oslo en los próximos días será esperada como un momento de reencuentro familiar y de encuentro con la comunidad venezolana en el exterior, que sigue acompañando su causa desde lejos, pero con la misma firmeza.

