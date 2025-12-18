Internacionales -deportes
Talavera deja en ridículo al Real Madrid
Victoria con susto final para el Real Madrid que consiguió el pase a los octavos de final de la Copa del Rey en Talavera (2-3) después de un partido en el que los blancos siguieron su línea de equipo plano, previsible y muy errático. Solo Mbappé, que disputó los 90 minutos de partido pese a estar tocado, salvó a los blancos de la debacle en un partido que tenían controlado y que, en el tramo final, pudieron tirarlo todo por la borda. Muy preocupante la deriva de este equipo.
Desde primera hora de la tarde, la ciudad de Talavera estaba paralizada por la visita del Real Madrid. Y no era para menos pues era la primera vez que el equipo local jugaba un partido oficial contra el conjunto blanco y desde bien pronto se notó en el ambiente. Sobre todo en la llegada de los dos equipos al estadio, donde los cohetes precedieron a los talaveranos y los gritos de admiración a los madrileños que, eso sí, tuvieron el detalle de detenerse con alguno de los aficionados para firmar camisetas
En cuanto al partido, este pronto pudo empezar a resolverse para el Real Madrid. Kylian Mbappé, cuya titularidad sorprendió a todos después de no estar presente en el entrenamiento previo al encuentro, estuvo a punto de hacer el primer gol a los tres minutos. Se quedó solo tras un buen pase de Endrick, otra sorpresa en el once de Xabi Alonso, con el exterior pero falló el mano a mano ante Jaime. En ese momento, la grada local estalló de alegría y esta pudo convertirse en euforia cuando Marcos Moreno, de cabeza, probó a un Lunin que respondió bien en la siguiente jugada. El partido, como era de esperar, había comenzado con un ritmo muy marcado y, sobre todo, con un Talavera sobre excitado que poco a poco fue cayendo en las redes del Madrid.
Un Madrid que, eso sí, sigue desplegando el mismo juego aburrido, previsible y áspero de las últimas semanas ya sea en Anfield o en el Estadio de El Prado. El balón va de un lado para otro sin criterio y acaba perdido casi siempre en algún centro sin rematador. Ni siquiera la presencia de tres ‘9’ en el campo como Endrick, Mbappé y Gonzalo cambió la historia. Quien estuvo a punto de hacerlo fue Arda Güler con un lanzamiento de falta al filo de la media hora que palmeó bien el guardameta Jaime.
Y cuando ya en la grada había quien se empezaba a imaginar un ‘Talaverazo’, el Real Madrid se encontró con un penalti muy discutible por mano de Marcos Moreno que, al no haber VAR en esta ronda, quedó en el limbo. Por su parte, Mbappé marcó el suyo desde los once metros para adelantar a los blancos que entonces comenzaron a respirar. De hecho, cuatro minutos más tarde, terminaron de resolver prácticamente el partido con un gol en propia puerta de Manu Farrando que mandó el partido al descanso con 0-2 a favor del Real Madrid.
Ya en la segunda mitad, Xabi conservó a los mismos once jugadores que desplegó de inicio y el partido tuvo prácticamente el mismo guion que en la primera parte. El Talavera peleaba con honor para, de vez en cuando, poner el “uy” en la grada con alguna tímida llegada pero ese escenario, poco a poco, fue tornando en uno más cómodo para los locales que, en el 80, por medio de Nahuel Arroyo, pusieron el 1-2 en el marcador, la ilusión en la grada y el miedo en los jugadores del Real Madrid.
En ese momento, los gritos de ‘si se puede, si se puede’ comenzaron a ser constantes El Prado que se convirtió en un hervidero donde los jugadores del Madrid no lograron imponerse. Solo uno, Mbappé, fue capaz de poner orden en su equipo y, con un disparo fuera del área que acabó entrando con fortuna, marcó lo que parecía el 1-3 final. Sin embargo, al Talavera le quedaba una vida más y después de un disparo de falta estrellado en el larguero, Di Renzo marcó el 2-3 y volvió a poner contra las cuerdas a los blancos que solventaron la papeleta con más miedo que otra cosa.
Asesinan a jugador del Barcelona
Una fuerte noticia sacude al mundo del futbol. Desde ecuador, llega la confirmación del fallecimiento de Mario Pineida, jugador del Barcelona SC que perdió la vida mientras se encontraba comprando en un negocio de carne. Según los primeros reportes, dos hombres en motocicleta aprovecharon la situación para dispararle al lateral y su familia.
Es importante destacar que varios impactos de bala en el cuerpo del jugador se confirmaron tras la llegada de las autoridades, así como la situación de otras dos mujeres afectadas. Una de ella es la madre del futbolista, quien fue llevada rápidamente a urgencias, mientras que de la otra no se conoce su identidad, pero sí se ha revelado su fallecimiento.
De manera inmediata, en el lugar, las autoridades se hicieron presentes para acordonar la zona y comenzar con la recopilación de pruebas. Esta acción permitió que los curiosos se acercaran a ver la escena, difundiendo algunos videos en redes en los que se puede ver al jugador tirado en el suelo tras el ataque.
Hasta el momento la investigación está en curso y no se ha confirmado algún detenido por el asesinato del deportista; muchos reportes han señalado la zona como un lugar de alto riesgo al ser protagonista de violencia producida por el narcotráfico.
¿Quién fue Mario Pineida?
Con 33 años, el jugador, que se desempeñaba como lateral, tuvo la oportunidad de brillar en equipos importantes como el Fluminese de Brasil, El Nacional o Independiente del Valle.
Asimismo, su calidad lo llevó al representativo ecuatoriano en algunas ocasiones, ocho exactamente, participando en la eliminatoria a la Copa del Mundo en Rusia 2018 y la Copa América 2021. Este año su participación lo llevó a portar la cinta de capitán en algunas ocasiones con el Barcelona, pero su participación fue de más a menos viendo algunos juegos desde el banco de suplentes
El Salvador participó en la votación por el premio “The Best” de la FIFA
Ayer se desarrolló la gala de los premios “The Best”, entregados por la FIFA y dónde los entrenadores y capitanes de las diferentes selecciones nacionales otorgan sus votos.
En el caso de El Salvador, votaron en la rama masculina Julio Sibrián y Hernán Darío Gómez, mientras que en femenino lo hicieron Éric Acuña y Brenda Cerén.
En la categoría de mejor jugador, Sibrián votó por Ousmane Dembélé, mientras que “Bolillo” respaldó a Lamine Yamal, Acuña votó por Chloe Kelly, y Cerén por Mariona Caldentey.
En la categoría de mejor entrenador, Sibrián y Gómez coincidieron en su voto por Luis Enrique, Acuña y Cerén también coincidieron con Sonia Bompastor.
Kylian Mbappé le gana al PSG en tribunales y esta es la millonaria suma que le deben pagar
La justicia laboral francesa ha dado la razón al actual delantero del Real Madrid en su pugna financiera contra su antiguo equipo. La resolución, emitida este martes, pone fin a meses de especulaciones y batallas administrativas sobre los pagos que el club presidido por Nasser Al-Khelaïfi había retenido.
El fallo del Consejo de Prud’hommes establece que los montos adeudados corresponden a salarios devengados y primas que estaban estipuladas en el contrato del futbolista y que no fueron liquidadas tras su salida hacia el fútbol español.
La disputa se originó cuando el PSG decidió congelar ciertos pagos, argumentando la existencia de un “acuerdo de caballeros” en el que el jugador supuestamente renunciaba a ciertas bonificaciones si se marchaba libre. Sin embargo, el tribunal ha considerado que:
Validez Contractual: Las obligaciones firmadas en el contrato prevalecen sobre acuerdos verbales no formalizados.
Impago Salarial: La retención de sueldos y primas de fidelidad carecía de base legal suficiente bajo la normativa laboral francesa.
Monto Total: La cifra de 61 millones de euros incluye tanto los salarios brutos pendientes como las bonificaciones que el jugador reclamaba desde su desvinculación oficial el pasado verano.
Un revés para la directiva de Al-Khelaïfi
Esta sentencia representa una derrota significativa para la estrategia legal del PSG, que ya había recibido advertencias previas por parte de los comités de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia. Aunque el club aún tiene la opción de apelar la decisión ante instancias superiores, el fallo de Prud’hommes otorga a Mbappé una victoria contundente en el terreno judicial.
Para el astro francés, este veredicto reafirma su postura de que los contratos deben cumplirse íntegramente, cerrando así uno de los capítulos más tensos de su carrera fuera de los terrenos de juego.