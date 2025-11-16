Principal
Sofocan fuerte incendio estructural en bodega de motocicletas en Soyapango
Personal del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) sofocaron un fuerte incendio estructural originado en una bodega de motocicletas, en el departamento de San Salvador, sobre el final de la tarde del sábado.
“Sofocamos incendio estructural en una bodega de motocicletas. Ejecutamos maniobras para detener el avance del fuego y evitar su propagación”, dijo el CBES.
La emergencia tuvo lugar sobre el kilómetro 05 y medio del bulevar del Ejército, en el distrito de Soyapango, en el municipio de San Salvador Este.
Tras algún tiempo, Bomberos reportó que la emergencia fue controlada y no existe riesgo de propagación.
“Emergencia controlada, no hay riesgo de propagación. Nuestro personal continúa con las labores de enfriamiento y remoción de escombros para eliminar focos aislados de fuego”, añadieron autoridades de la institución.
VIDEO: Conductor de camioneta que iba a ser encañonado atropella y mata a ladrón
Un intento de asalto registrado en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, terminó con la muerte de uno de los sospechosos, luego de que el conductor de un vehículo reaccionara embistiéndolo con el automóvil.
El hecho ocurrió el pasado 8 de noviembre en la calle Porto Vitória, pero cobró relevancia pública este viernes 14, cuando se difundieron en redes sociales los videos captados por cámaras de vigilancia del sector.
En las imágenes se observa a dos hombres que se movilizan en motocicleta y se aproximan a un carro que circulaba por la vía. En lugar de detenerse, el conductor acelera de forma repentina hacia ellos, lo que provoca que uno de los sospechosos caiga de la moto.
Según medios de Brasil, la intención de los ocupantes de la motocicleta era encañonar al conductor del vehículo para robarle el dinero; se informó que venía saliendo del banco.
#Internacionales l Un intento de asalto registrado en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, terminó con la muerte de uno de los sospechosos, luego de que el conductor de un vehículo reaccionara embistiéndolo con el automóvil. pic.twitter.com/dX79ArrRSp
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 16, 2025
Segundos después, el automovilista realizó una maniobra en reversa y volvió a atropellar al hombre, que ya permanecía tendido sobre el pavimento. Medios locales reportan que el sospechoso murió en el lugar.
Las autoridades brasileñas investigan las circunstancias del hecho y deberán determinar si la reacción del conductor se enmarca en una legítima defensa o si podría derivar en responsabilidades penales.
En 2025, Brasil sigue siendo uno de los países con mayor nivel de violencia urbana del mundo, aunque las cifras generales muestran una tendencia a la baja en los homicidios,.
Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública y datos citados por organismos internacionales, Brasil registró en 2024 alrededor de 38.7 mil homicidios, lo que equivale a una tasa de 18,2 muertes por cada 100 mil habitantes, la más baja en más de una década y con una reducción cercana al 16 % frente a 2020.
Dos lesionados de gravedad luego que camioneta se precipitó al barranco carretera al Boquerón
Dos personas resultaron lesionadas de gravedad luego que la camioneta en la que se conducían se precipitó a un barranco, en el departamento de La Libertad, sobre el final de la tarde del sábado.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) de la seccional de Santa Tecla atendieron la emergencia e indicaron que los lesionados son un conductor y su acompañante.
El siniestro tuvo lugar sobre el kilómetro 08 de la carretera que conduce hacia El Boquerón, en el distrito de Santa Tecla, del municipio de La Libertad Sur.
“El conductor de la camioneta perdió el control de esta y posteriormente se precipito al barranco. Nuestros socorristas brindaron asistencia a dos personas, conductor y su acompañante, quienes presentaron múltiples lesiones de gravedad y fueron trasladados hacia un centro asistencial en conjunto con elementos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132”, explicó CVS.
Por su parte, el Viceministerio de Transporte (VMT) informó que debido al siniestro vial, a la altura de la subestación Etesal El Volcán, “el paso vehicular se encuentra restringido en ambos sentidos de circulación”.
Durante el siniestro, fue derribado un poste del tendido eléctrico y en la zona permanecen equipos que trabajan para restablecer el servicio.
Incendio consume humilde vivienda en San Marcos este sábado
Un incendio estructural consumió una humilde vivienda en el departamento de San Salvador, la tarde del sábado, informó el Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES).
“Realizamos el control del fuego, seguido de enfriamiento y remoción. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas”, detalló el CBES.
La emergencia tuvo lugar en el pasaje San Mauricio de la colonia San Antonio, ubicada en el distrito de San Marcos, del municipio de San Salvador Sur.
Bomberos le recordó a la población que ante cualquier emergencia pueden contactarlos directamente llamando al 913.