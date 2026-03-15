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Se cancela la “Finalissima” entre Argentina y España
La Finalissima entre la Selección Argentina de Fútbol y la Selección de fútbol de España fue cancelada oficialmente, luego de varias negociaciones fallidas entre la UEFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El encuentro estaba programado originalmente para el viernes 27 de marzo en Qatar, pero la situación bélica en Medio Oriente obligó a suspender la actividad futbolística en ese país, lo que dejó el partido sin sede definida.
Tras semanas de negociaciones para encontrar una alternativa, las partes no lograron consensuar una nueva sede ni una fecha viable, lo que derivó finalmente en la cancelación del evento.
Desde el inicio del conflicto regional, las entidades buscaron reubicar el partido en otro país. Entre las sedes que se analizaron figuraron ciudades como Miami, además de posibles escenarios en Inglaterra y Portugal.
Una de las principales propuestas de la UEFA fue disputar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, manteniendo la fecha original y con un reparto del 50 % de entradas para cada selección. Sin embargo, la AFA rechazó esa alternativa.
Finalmente, el organismo europeo anunció este domingo que la edición 2026 de la Finalissima queda oficialmente cancelada, sin precisiones sobre si el partido pudiera disputarse después del próximo Mundial.
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El Real Madrid gana sin despeinarse y hunde un poco más al Elche
Se respira otra ambiente en el Real Madrid y buena prueba de ello es que estos partidos que en otro momento de la temporada se le podrían haber atascado lo solventó esta ocasión en un abrir y cerrar de ojos. Llegó el Elche con la idea de que pasaran pocas cosas, pero en un despiste se le fue el partido y permitió a los blancos ganar por 4-1 y ponerse a un punto del Barça.
No fue ni mucho menos un partido brillante por parte de los pupilos de Álvaro Arbeloa, pero sí fue un encuentro práctico, de servicios mínimos, para no desgastarse en exceso y estar listos para afrontar lo que está por llegar. Tan claro tenía eso el técnico salmantino que el duelo lo terminó con numerosos chicos de la cantera que dieron un magnífico rendimiento e incluso Dani Yáñez una asistencia. Hay talento en ‘La Fábrica’
En todo momento tuvo claro el Real Madrid que debía ganar ante el Elche sin pisar a fondo el acelerador, pues talento tenía de sobra para tumbar cómodamente a un equipo que no conoce la victoria en este 2026. Aun así, los ilicitanos no salieron arrugados al césped del Santiago Bernabéu e incluso en los primeros compases se atrevieron a pelear por hacerse con el dominio del balón y el control del choque, aunque sin inquietar la portería de Thibaut Courtois.
Costó también ver ocasiones en la meta defendida por Matías Dituro y el primero en intentarlo fue Aurélien Tchouaméni con un disparo lejano que se marchó por poco. Así pues, los minutos pasaban sin que llegaran las oportunidades y no fue hasta el filo del descanso cuando una falta de Redondo sobre Brahim se convirtió en el primer tanto. Disparó Valverde el libre directo, repelió Dituro y tras varios rechaces la cazó Rüdiger para conectar un magnífico remate y abrir la lata.
Corría el minuto 40 y el Real Madrid notó que al Elche le había caído como un jarra de agua fría el tanto y se fue a rematarlo antes del paso por vestuarios. Fede Valverde, que está en racha, recibió al borde del área un balón de Fran García y sacó todo su talento del tarro de las esencias. Tiró un recorte para sentar al defensor, se hizo huecos para disparar y mandó el balón a la mismísima escuadra para dejar prácticamente amarrada la victoria.
Entregó la cuchara el Elche en la segunda mitad consciente de que su lucha por la salvación no pasaba por el Bernabéu. Fue entonces cuando Arbeloa comenzó con el carrusel de cambios y dio entrada a varios canteranos: Gonzalo García, Dani Yáñez, Diego Aguado, Manuel Ángel y César Palacios. Tuvo, eso sí, que sentar a Thiago Pitarch para no excederse con el límite de jugadores del filial, que son cuatro sobre el verde.
Yáñez dejó un regalo en forma de centro perfecto a Dean Huijsen para que este rematara a placer y aumentara la renta. Sentenció el central español y el Real Madrid comenzó a jugar con el marcador, aunque una pérdida peligrosa de Camavinga dio algo de picante a los últimos minutos del choque. La perdió el francés y Niang puso el pase de la muerte que esperaba Rafa Mir para empujar, aunque se anticipó Manuel Ángel con la mala fortuna de que metió el balón en su propia portería.
Restaban 10 minutos por lo que a priori no peligraba la victoria y menos cuando Arda Güler desde 60 metros dejó uno de los goles de la temporada. Vio el turco adelantado a Dituro e hizo gala de su exquisito toque de balón para mandarla desde ahí al fondo de las mallas ante la incredulidad del Santiago Bernabéu. Tres puntos más para el Real Madrid y nuevamente la pelota en el tejado del Barça.
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«Habrá que tomar decisiones firmes para proteger la dignidad del fútbol salvadoreño», Yamil Bukele
Yamil Bukele, presidente de la Fesfut, reaccionó al problema del CD Hércules, por el incumplimiento de salario, sobre lo que opinó: «Los casos de impago salarial que han trascendido públicamente (como el ocurrido recientemente con el del equipo Hércules, entre otros) sobrepasan cualquier límite de tolerancia. Esta no puede, ni debe de ser, una práctica normal dentro de nuestro fútbol», comenzó el texto que publicó en sus cuentas de redes sociales.
El plantel del equipo capitalino llegó el miércoles pasado a la Fesfut a denunciar el mes y días que tienen pendientes de pagar y por la supuesta condición de raparse el cabello, como requisito de pago.
«El incumplimiento del pago de salarios demuestra una clara falta de capacidad de gestión y administración que termina afectando directamente a los futbolistas, a sus familias, a la competencia y a la credibilidad de este deporte», comentó.
Enfatizó: «Nuestra administración tiene claro que esta situación debe de cambiar. Vamos a tomar decisiones para controlar y erradicar este tipo de prácticas».
Como presidente de la Fesfut, Bukele señaló: «Sabemos que el fútbol salvadoreño enfrenta retos estructurales que requieren orden, profesionalismo y mayor atractivo para crecer. Y, precisamente, en eso estamos trabajando desde la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero también es importante ser claros: FORMAR PARTE DEL FUTBOL PROFESIONAL EXIGE RESPONSABILIDAD».
También puntualizó: «El pago puntual a los jugadores, el cumplimiento de los compromisos administrativos, el nivel deportivo y el respeto a la integridad de todos los actores del fútbol SON CONDICIONES BÁSICAS, NO OPCIONALES… El cambio que queremos para el deporte rey implica ordenar la casa. Y, cuando sea necesario, HABRÁ QUE TOMAR DECISIONES FIRMES PARA PROTEGER LA DIGNIDAD DEL FÚTBOL SALVADOREÑO».
Tras las denuncias de los jugadores mitológicos, el Comité de Licencias, Bukele acompañado por el Secretario General, Galo Izurieta, y el Secretario Adjunto, Marden Deleón, recibió a representantes del plantel y del cuerpo técnico de Club Deportivo Hércules y advirtieron a la dirigencia de presentar
las planillas originales de pago y comprobantes firmados por todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico o estados de cuenta bancarios en caso de que los pagos hayan sido realizados mediante transferencias bancarias.
Además, hasta la finalización de la temporada 2025-2026, Hércules debe remitir, en los primeros cinco días de cada mes, un informe al Comité de Licencias en el que confirme el pago completo de la planilla correspondiente al mes anterior. De no cumplir, se procederá a la suspensión de la Licencia Temporal del club y el caso será remitido al Comité de Competición, para que este actúe conforme a la normativa vigente.
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Guardameta del Tottenham agradece apoyo tras su «pesadilla» en Liga de Campeones
El guardameta del Tottenham Antonin Kinsky agradeció el miércoles el apoyo recibido tras su «pesadilla», luego de ser sustituido por su entrenador Igor Tudor apenas 17 minutos después de su debut en Liga de Campeones el martes, en la derrota contra el Atlético de Madrid (5-2).
El técnico croata dejó fuera del once titular a Guglielmo Vicario para poner bajo palos al checo, que llevaba sin jugar desde octubre, y que cometió dos errores groseros con los pies que propiciaron el primer y tercer gol del Atlético de Madrid.
Desacertado también en la segunda diana de los Colchoneros, Kinsky fue sustituido por Tudor en el minuto 17 para dar entrada a Vicario, titular en las cinco últimas derrotas de los Spurs en Premier League.
«Gracias por los mensajes», publicó Kinsky en Instagram. «De sueño a pesadilla y a sueño de nuevo. Nos vemos».
Kinsky se unió al club londinense procedente del Slavia Praga en enero de 2025. La mayoría de sus 13 apariciones con el Tottenham llegaron durante una lesión de Vicario poco después del fichaje del checo.
El legendario guardameta del Manchester United y de Dinamarca, Peter Schmeichel, dijo que Tudor había «matado la carrera de Kinsky».
El central del Tottenham Kevin Danso respaldó a su compañero y le animó a recuperarse.
«Es una situación difícil pero nosotros, como equipo, le apoyaremos», declaró Danso.
«Esas cosas pasan. Desafortunadamente le pasó a él, pero es un gran arquero y estoy seguro de que se recuperará».