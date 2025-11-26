Principal
Rescatan a culebra masacuata atorada en el techo de una casa en San Martín
Comandos de Salvamento informó que un equipo de la base de San Martín atendió este martes el rescate de una culebra masacuata en la colonia San Martín, en el municipio de San Martín, San Salvador Este.
Según la institución, los socorristas llegaron al lugar tras recibir el aviso de los habitantes, quienes solicitaron apoyo para retirar al reptil de manera segura. El personal especializado realizó la captura sin incidentes.
La masacuata fue posteriormente trasladada y liberada en un punto seguro, lejos de zonas residenciales, para proteger tanto a la población como al propio animal.
Principal
Condenan a 35 años a pandillero por homicidio cometido en 2011
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que José David Umanzor Hernández fue condenado a 35 años de prisión por participar en el homicidio agravado de un hombre, ocurrido en 2011.
De acuerdo con las investigaciones, tras una discusión, Umanzor Hernández junto a otros pandilleros asesinaron a la víctima en un predio baldío de la lotificación Monteverde, en el distrito de San Miguel.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel lo sentenció por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, destacando el papel de las autoridades en la investigación y persecución de estos delitos.
Principal
Hombre muere tras caer de bus en Santa Elena
El paso vehicular se mantiene complicado sobre el bulevar Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, debido al procesamiento de la escena donde una persona perdió la vida a tempranas horas de este miércoles.
Equipos de Cruz Roja Salalvadoreña atendieron el llamado tras el incidente, agentes municipales de Antiguo Cuscatlán también llegaron a la escena, sin embargo, el hombre ya había fallecido; por el momento las autoridades policiales trabajan en el lugar.
Según información preliminar, la víctima cayó de un autobús de la ruta 34 que se encontraba en movimiento. Se conoce que la persona viajaba en una de las puertas de la unidad cuando ocurrió el accidente.
Las autoridades ya investigan el hecho para determinar responsabilidades. En la zona se reporta tráfico cargado en sentido hacia la Embajada de EEUU, por lo que se recomienda conducir con precaución.
Principal
Mantenimiento en el sistema Torogoz dejará una suspensión de cuatro horas esta madrugada
ANDA El Salvador informó este martes que ejecutará trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en los transformadores del sistema Torogoz, por lo que será necesaria una suspensión temporal del servicio de agua potable durante la madrugada.
El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo , explicó que los equipos técnicos intervendrán la Estación de Bombeo 3 a partir de la medianoche. “La suspensión durará 4 horas, desde las 12:00 de la medianoche de este día hasta las 4:00 a.m. del miércoles. Al finalizar vamos a iniciar la recuperación gradual del sistema a lo largo del día miércoles”, detalló.
Arévalo agregó que el personal aprovechará al máximo la ventana de tiempo para reforzar la seguridad eléctrica y asegurar la sostenibilidad del sistema. “Vamos a realizar distintos trabajos y los mantenimientos necesarios, con el objetivo de brindar un servicio más estable y prevenir cortes futuros”, señaló.
Durante el proceso de recuperación, ANDA recordó que la población podrá solicitar apoyo a través del centro de llamadas 915, Gotita WhatsApp o las redes oficiales. También se habilitarán rutas de cisternas para abastecer las zonas que lo requieran.