Principal
Rescatan 16 náufragos ecuatorianos en El Salvador
La medianoche de este martes 24 de marzo, la Marina y la Fuerza Armada de El Salvador difundieron información sobre el rescate de 16 náufragos de nacionalidad ecuatoriana en sus costas. De acuerdo con el reporte, dos de ellos presentaban quemaduras, por lo que fueron trasladados a puerto seguro en la Base Naval de La Unión. El resto arribaría en las próximas horas para verificar su estado de salud y estatus legal.
La noticia se conoció rápidamente en Ecuador, en medio de la desesperación e incertidumbre que viven los familiares de 16 pescadores desaparecidos que viajaban en la embarcación Negra Francisca Duarte II, oriundos de la parroquia San Mateo de Manta y del cantón Jaramijó, en la provincia de Manabí.
Este reporte internacional ha generado un fuerte impacto entre los allegados, quienes han reactivado sus esperanzas al coincidir el número de náufragos —16— con el de los pescadores reportados como desaparecidos desde el pasado martes 17 de marzo. Ese día, las autoridades de la Armada del Ecuador confirmaron el incendio de la embarcación en altamar, cuando sus tripulantes se encontraban en ruta de retorno hacia puerto.
Familias buscan confirmación oficial
Ante esta situación, la mañana de este martes 24 de marzo, familiares de los pescadores se trasladaron hasta la Capitanía del Puerto de Manta en busca de información oficial. En el lugar, el abogado de las familias, Jorge Chiriboga, indicó que, tras conocer el reporte, intentaron comunicarse con el call center de la Armada de El Salvador sin obtener respuestas claras sobre el rescate de los náufragos.
Por ello, decidieron acudir personalmente a la Capitanía, con el objetivo de que las autoridades ecuatorianas establezcan contacto directo con sus pares en El Salvador y puedan confirmar si los rescatados corresponden o no a los pescadores manabitas desaparecidos.
Con centenares de velas encendidas, los allegados elevaron plegarias por sus parientes perdidos en el océano.
Ecuador
Mientras tanto, los familiares permanecen en los exteriores de la Capitanía, aferrados a la esperanza que hoy vuelve a tomar fuerza, a la espera de una confirmación que podría cambiar el rumbo de esta historia.
Principal
Extorsionista de comerciante en San Salvador es condenado a 20 años de cárcel
A 20 años de prisión fue condenado Elmer Josué Mancía, alias «Jocote», por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante a quien la Fiscalía General de la Republica le otorgó la clave «5-2023», para proteger su identidad.
En la vista pública que realizó el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, declararon varios testigos, entre ellos, agentes expertos en investigar extorsiones.
El juez de la causa también dispuso de declaración de clave «5-2023», con quien el ministerio público acreditó que el extorsionista participó en el chantaje.
Un extorsionista alias «Diablito» de la Mara Salvatrucha llegó al negocio de la víctima y amenazó con asesinarla junto a sus empleados y familia, si no pagaba $80 mensuales.
Fueron 10 años de extorsión a los que el comerciante estuvo sometido, comenzaron a exigirle dinero en el 2013 y finalizaron en el 2023, el fiscal del caso, dijo que pese a la instauración del régimen de excepción clave «5-2023», estuvo entregando el dinero.
Desde el 2013, a víctima pagó la cantidad a diversos pandilleros, pero últimamente se quedó cobrando los $80, Elmer Josué Mancía. Con el régimen de excepción el comerciante perdió el miedo y denunció el caso.
El fiscal del caso al exponer sus alegatos finales le dijo al juez que la víctima corroboró mediante su testimonio que fue el imputado quien estuvo recogiendo el dinero, además los investigadores que trabajaron en el caso reforzaron la declaración del afectado.
Un agente investigador de extorsiones que declaró, dijo al juez que identificó al imputado como el extorsionista que llegaba a recoger el dinero, lo logró a través de una entrega controlada efectuada el 19 de enero 2023, en la colonia El Carmen, Barrio La Vega, San Salvador.
Ubicó al chantajista cuando formaba parte del equipo 2, pero no lo detuvieron ya que pasó la información al investigador del caso para que después la Fiscalía emitiera la orden de arresto.
«Esta representación ha podido probar los extremos procesales de esta extorsión agravada. Se tiene un caso bien documentado y pese haberse instaurado el régimen de excepción seguía recogiendo el dinero», expuso el fiscal al juez.
Internacionales
Ocho detenidos por apalear a un capibara en Rio de Janeiro
El capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), también conocido como carpincho o chigüire, es el roedor más grande del mundo.
Con su aspecto de castor grande, suele vérselo en libertad en Rio, sobre todo cerca de cursos de agua o lagunas.
El incidente tuvo lugar en la noche del viernes al sábado, en Ilha do Governador, un barrio popular cerca del aeropuerto internacional.
Los agresores, entre ellos dos menores de edad, fueron identificados gracias a imágenes de cámaras de vigilancia y detenidos el sábado, anunció la policía en un comunicado.
«Es un acto de extrema crueldad contra un ser que no representaba absolutamente ninguna amenaza», declaró el comisario encargado de la investigación, Felipe Santoro, citado por el diario O Globo.
El capibara, un macho de 65 kilos, fue llevado al Centro de Atención de Animales Silvestres de la universidad Estacio, en el suroeste de Rio.
«Hace 22 años que atendemos a animales silvestres de Rio y nunca había recibido un carpincho víctima de una agresión de este tipo», describió el lunes a la AFP Jeferson Pires, veterinario y biólogo responsable del centro.
«Sufre un traumatismo craneal, un edema con sangre alrededor del ojo izquierdo y varias lesiones en la espalda», agregó.
En los últimos años, se ha convertido en un animal de moda, a menudo representado en juguetes o dispositivos para niños.
En enero, la muerte de un perro callejero apaleado hasta morir por adolescentes causó una gran ola de indignación en Brasil, y provocó incluso una reacción de la primera dama, Rosangela «Janja» da Silva.
Internacionales
Al menos 8 muertos deja accidente de avión militar con 125 ocupantes en Colombia
El accidente de un avión militar, que se estrelló este lunes poco después de despegar en el suroeste de Colombia, deja al menos 8 muertos y 83 heridos, informó una fuente gubernamental.
La aéronave Hércules, que transportaba a 125 personas, se precipitó a tierra poco después de despegar a las 10H00 hora local en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Ecuador. Las autoridades investigan las causas del siniestro.
«El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades» para la evacuación de las víctimas, dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.
La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra a las 10H00 horas locales (15HGMT) en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.
En esa zona operan grupos rebeldes y hay un alto número de hectáreas con narcocultivos. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.
La gobernación de Putumayo, departamento donde se registró el accidente, cifró en 8 los muertos y 83 los heridos.
«El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades» para la evacuación de las víctimas, dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.
Por su parte, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, compartió también imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse.
Petro dijo en X que fue un «accidente horroroso» y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.
Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.
Sin indicios de ataque
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en X su «profundo pesar» tras el siniestro. Las causas aún no se han confirmado pero, según Sánchez, «no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales».
«Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó», que «corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales», explicó.
Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.
Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.
El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.
Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.
Los gobiernos de Ecuador, sumido en una guerra comercial con Colombia, y Venezuela lamentaron el accidente y dieron condolencias a los familiares de las víctimas.