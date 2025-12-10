Reportan tres lesionados tras fuerte choque de motocicletas en la carretera Litoral

Ricardo Alfredo Pérez Rojas, de 40 años, fue detenido luego de provocar un accidente de tránsito mientras conducía con 146 grados de alcohol en su organismo, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en el kilómetro 71 de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Candelaria de la Frontera, a la altura de la residencial Ciudad Paraíso I.

De acuerdo con el reporte, el conductor invadió el carril de un autobús, generando la colisión.

Pérez Rojas fue capturado en el lugar y será remitido por el delito de conducción peligrosa, según la información oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no conducir bajo los efectos del alcohol para evitar tragedias viales.

