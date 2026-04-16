Internacionales
Reino Unido se prepara para posibles escaseces de alimentos por conflicto en Oriente Medio
El gobierno británico teme una posible escasez de dióxido de carbono (CO₂), que podría afectar a la industria agroalimentaria, y prepara medidas si el estrecho de Ormuz permanece bloqueado debido al conflicto en Oriente Medio, informó el jueves el diario The Times.
Según el periódico, el gobierno estudió este escenario, entre otros, durante una reciente reunión de crisis organizada para evaluar las consecuencias de una prolongación del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por ataques estadounidense-israelíes contra Irán.
En este escenario, el suministro de CO₂, subproducto en particular de la fabricación de fertilizantes a partir de gas natural, podría disminuir un 18%, con consecuencias para numerosos sectores, entre ellos la agricultura y la industria agroalimentaria.
Este gas se utiliza en el sacrificio de cerdos y aves, así como para prolongar la conservación de alimentos envasados.
Las empresas que lo utilizan en la fabricación de cerveza también podrían verse afectadas.
«No quiero comentar una filtración, pero ahora que la información está ahí, espero que la gente se sienta tranquila al saber que estamos trabajando en ello», reaccionó, en Sky News, el ministro de Empresas y Comercio, Peter Kyle, al ser preguntado por el artículo de The Times.
Una reducción del suministro de CO₂ no debería provocar grandes desabastecimientos en los supermercados, pero sí reducir la variedad de productos disponibles, precisa The Times, que tuvo acceso al documento que describe este escenario.
Para hacer frente a una situación así, el gobierno contempla diversas medidas, como dar prioridad a los sectores de la salud y de la energía nuclear civil, donde el CO₂ se utiliza para refrigerar reservas de sangre, órganos y vacunas, así como en el suministro de electricidad.
El gobierno también podría pedir a las empresas productoras de CO₂ que aumenten su producción.
Internacionales
Ola de ataques rusos deja 16 muertos y más de 100 heridos en todo Ucrania
Estos ataques con misiles y drones, entre los más mortíferos de las últimas semanas, también causaron al menos 107 heridos en todo el país, informaron las autoridades de varias regiones, incluidas Kiev, Odesa (sur), Dnipropetrovsk (centro) y Járkov (este).
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, denunció «un nuevo ataque atroz contra civiles», estimando en X que «la guerra de agresión llevada a cabo por Rusia contra Ucrania fracasó, y por eso elige aterrorizar deliberadamente a los civiles».
Desde el inicio del conflicto, hace cuatro años, el ejército ruso ataca casi cada noche el territorio ucraniano con misiles y cientos de drones, y recientemente intensificó los bombardeos aéreos diurnos.
En 24 horas Rusia lanzó 659 drones y 44 misiles, según la fuerza aérea ucraniana, que afirmó haber interceptado 636 de los primeros y 31 de los segundos.
Rusia no merece «ningún levantamiento de sanciones», afirmó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.
«Moscú apuesta por la guerra», escribió en Facebook, mientras las negociaciones entre ambos países para poner fin al conflicto están estancadas desde el inicio de los bombardeos israelí-estadounidenses contra Irán a finales de febrero.
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció el miércoles que su país no prolongará la suspensión de sanciones sobre el petróleo ruso almacenado en el mar, una medida adoptada para mitigar el impacto del alza de los precios del petróleo provocada por la guerra en Oriente Medio.
Decenas de miles de civiles murieron en Ucrania desde la invasión rusa de febrero de 2022. En Kiev «cuatro personas murieron, entre ellas un niño de doce años», contabilizó el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, añadiendo que «45 habitantes resultaron heridos», de los cuales varios son personal médico.
Periodistas de AFP escucharon fuertes detonaciones sobre la ciudad durante la noche y vieron grandes columnas de humo negro sobre el centro al amanecer.
«En el distrito de Podilski, donde la planta baja de un edificio residencial se derrumbó, un niño fue rescatado de entre los escombros», indicó Klitschko.
En el mismo distrito un dron que volaba a baja altura se estrelló contra un edificio de 18 pisos, según él.
Internacionales
EE. UU. anuncia negociaciones para segundo ciclo de conversaciones con Irán
La Casa Blanca anunció este miércoles negociaciones para celebrar un segundo ciclo de conversaciones con Irán en Pakistán, después de que Teherán amenazara con cortar el tránsito por el mar Rojo si Estados Unidos no levanta el bloqueo naval de sus puertos.
Irán reafirmó su voluntad de continuar las conversaciones en un contexto de expectación global sobre la continuación del cese al fuego que rige desde el 8 de abril, con miras a terminar una guerra que sacudió la economía mundial.
«Esas conversaciones se están llevando a cabo», pero no hay nada oficial todavía, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien precisó que el gobierno de Estados Unidos es «optimista respecto a las perspectivas de un acuerdo».
La vocera informó que «muy probablemente» las nuevas negociaciones se celebrarán en Pakistán, que ya acogió el primer ciclo de diálogo.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dio la bienvenida este miércoles a una delegación pakistaní encabezada por el jefe del ejército, Asim Munir, días después de unas conversaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán en Pakistán para poner fin a la guerra en Oriente Medio el fin de semana.
La cancillería de Irán informó este miércoles que mantiene contactos con Estados Unidos a través de Pakistán desde el retorno de su delegación que viajó a Islamabad para las negociaciones.
El principal escollo son las diferencias sobre el programa nuclear de Teherán, y la Cancillería de Irán reiteró este miércoles que el derecho del país a enriquecer uranio es «indiscutible» pero que el nivel de este proceso es «negociable».
El vicepresidente estadounidense JD Vance afirma que se propuso a Irán un «gran acuerdo».
Trump inició la guerra argumentando que Irán se acercaba a fabricar una bomba atómica, una afirmación no respaldada por el organismo de control nuclear de la ONU. Por su parte, Teherán defiende que su programa nuclear tiene fines civiles.
Vance asegura que Trump prometió «hacer prosperar a Irán» si este se compromete a «no tener un arma nuclear».
Con respecto al cese al fuego, un alto funcionario estadounidense dijo que su país «no ha acordado formalmente una extensión del alto el fuego» de dos semanas con Irán, tras informes de que los negociadores se estaban acercando a lograr una prórroga de la tregua que vence en una semana.
Doble bloqueo
Estados Unidos intensificó este miércoles la presión sobre Irán con un bloqueo naval, pero la república islámica amenaza con obstruir las exportaciones del mar Rojo en represalia.
El Mando Central de Estados Unidos declaró durante la noche en redes sociales que el bloqueo se «aplicó plenamente» y que las fuerzas estadounidenses «detuvieron por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar». Por su parte, el país islámico amenazó el miércoles con bloquear el mar Rojo, al que no tiene acceso territorial.
Si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y «crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros», eso significará «el preludio» de una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril, estimó el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes. «Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el mar de Omán o en el mar Rojo», añadió.
Internacionales
Las negociaciones directas de Líbano con Israel son un «grave error», dice un legislador de Hezbolá
El legislador de Hezbolá Hussein Hajj Hassan dijo este jueves a la AFP que la decisión del gobierno libanés de entablar negociaciones directas con Israel era un «grave error», e instó a Beirut a dejar de hacer concesiones.
«Las negociaciones directas con el enemigo son una enorme desgracia y un grave error (…) y no sirven a ningún interés del país», dijo Hajj Hassan desde su despacho parlamentario.
El diputado también exhortó a las autoridades libanesas a poner fin a «esta serie de concesiones inútiles».
Líbano se vio arrastrada a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbolá atacó a Israel.
Desde entonces, los ataques israelíes han matado a más de 2,000 personas y desplazado a más de un millón en Líbano, pese a los llamados internacionales a un alto el fuego.